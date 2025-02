Le maïs chute de 1 % pour la première fois en 4 mois 📉

Les contrats à terme sur le maïs (CORN) à la CBOT reculent de près de 1 % aujourd'hui, prolongeant une vente spéculative après le récent roulement des contrats. Cette baisse intervient après plusieurs mois de gains records, période durant laquelle les contrats à terme sur le maïs ont atteint des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis août 2023. La chute des prix du maïs influence également les positions sur les contrats de blé (WHEAT) et de soja (SOYBEAN). Le momentum du maïs s'essouffle Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des prix favorables incitent les marchés à relever leurs prévisions pour les surfaces cultivées aux États-Unis cette saison, ce qui pourrait augmenter l'offre. CoBank estime que les plantations de maïs aux États-Unis pourraient augmenter de 4 %, atteignant ainsi plus de 94,5 millions d'acres.

La faiblesse du dollar et la baisse des stocks américains ont précédemment soutenu les hausses de prix, mais le marché s'inquiète désormais que la menace renouvelée de tarifs douaniers de Trump sur le Mexique et le Canada ne renforce le dollar. De plus, les prévisions de fortes pluies en Argentine et au Brésil contribuent à la tendance baissière des contrats à terme sur le maïs, les craintes liées aux semis s'atténuant.

Les données de la CBOT montrent que de grands fonds ont été des vendeurs nets de maïs à la fois vendredi et lors de la séance d’hier à Chicago. Selon les données de CoT, les grands spéculateurs détiennent toujours une position nette longue significative sur les contrats à terme de maïs à la CBOT.

Vendredi, le USDA publiera ses prévisions sur la récolte de blé lors du Forum sur les Perspectives agricoles. Une révision à la hausse des estimations d’offre pourrait mettre la pression sur le maïs.

Après la chute du maïs, le blé enregistre également des pertes, bien que les prévisions des agences d'État russes indiquent que les conditions climatiques défavorables dans les régions du sud ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l'offre.

Par ailleurs, AgRural a légèrement abaissé sa prévision de récolte de soja au Brésil à 168,2 millions de tonnes métriques, contre 171 millions précédemment estimées. Néanmoins, la récolte à venir devrait rester la plus grande de l’histoire. CORN (Intervalle D1) Source: xStation5

