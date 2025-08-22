Le marché boursier dans l'ombre de Jackson Hole

Le marché récupère une partie des pertes enregistrées cette semaine avant Jackson Hole. Les investisseurs attendent avec impatience le discours du président de la Fed, Jerome Powell. Quel que soit l'orientation des indices à l'ouverture, ce discours déterminera le sentiment du marché, non seulement pour la séance en cours, mais aussi pour les semaines à venir. L'indice US500 gagne 0,25 % à l'ouverture, tandis que l'indice Dow Jones progresse de 0,60 %.

Compte tenu des indicateurs élevés de valorisation des actifs, les marchés attendent un signal de la Fed quant à la justification de ces valorisations. Les prix sont soutenus par le PMI élevé d'hier, qui a largement dépassé les attentes. Toutefois, cette situation, combinée au compte rendu du FOMC, pourrait inciter la Réserve fédérale à maintenir ses taux d'intérêt plus longtemps. Dans un contexte de marché du travail nettement plus faible, cela pourrait avoir un impact négatif sur les consommateurs.

Depuis le début de la semaine, les entreprises technologiques pèsent sur le marché. Aujourd'hui, ce sont principalement NVIDIA et AMD qui reculent d'environ 1 % avant l'ouverture en raison de problèmes de distribution des puces H20. SMCI et Workday perdent également du terrain. Cette tendance est atténuée aujourd'hui par Zoom, qui progresse après des prévisions de bénéfices optimistes. US100 (H4) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile D'un point de vue technique, l'indice technologique américain a affiché une certaine faiblesse ces derniers jours. Le cours sur un intervalle de 4 heures se situe actuellement sous les moyennes de 25, 50 et 100 sessions, se maintenant tout juste sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) 200 (en jaune). Actuellement, le cours a franchi le canal haussier. Si le taux ne revient pas rapidement au-dessus de la ligne de tendance, l'indice pourrait subir une nouvelle dépréciation. Le premier support se situe au niveau de 22 800 points, marqué par le dernier plus bas et la limite inférieure de la consolidation d'il y a un mois. Si cette zone est franchie, la seule résistance claire se trouve au niveau de 21 644 points. Source : xStation5 Actualités des entreprises Intuit (INTU.US) - La société a publié ses résultats après la clôture de la séance de jeudi. Malgré des résultats supérieurs aux attentes, les prévisions prudentes pour 2026 ont déçu. Après la publication des résultats, plusieurs banques d'investissement ont abaissé l'objectif de cours de l'action de la société, provoquant une dépréciation de plus de 5 % avant l'ouverture du marché. NVIDIA (NVDA.US) - Selon des analyses menées par le gouvernement chinois, les équivalents locaux des puces du géant californien sont plus adaptés aux applications dans les entreprises publiques. Cette nouvelle entraîne une dépréciation de 1 % avant l'ouverture du marché. Zoom (ZM.US) - Les prévisions de chiffre d'affaires pour la fin de l'année ont été revues à la hausse. De plus, RBC a relevé le prix cible des actions à 100 dollars. Ces nouvelles positives stimulent la croissance, qui dépasse 5 % avant l'ouverture du marché. Workday (WDAY.US) - Le fournisseur de services et de logiciels RH a déçu les investisseurs avec ses prévisions de revenus d'abonnement. Le cours de l'action de la société chute de plus de 4 % avant l'ouverture du marché. GAP (GAP.US) - Le distributeur de vêtements perd plus de 1 % à l'ouverture du marché. Cela s'explique par la révision à la baisse de la note de la société par une banque d'investissement, qui fait état de la pression tarifaire sur les résultats futurs de la société.

