Le marché du café sous l'emprise des conditions météorologiques et des entrepôts vides : le paradoxe des récoltes record au Brésil

Bien que le café ait perdu de la valeur depuis le début de l'année, si l'on examine les derniers mois ou les derniers jours, on constate une dynamique de croissance très forte. Ces derniers jours, la demande s'est renforcée et les cours du café enregistrent leurs plus fortes hausses depuis longtemps. Les contrats à terme sur l'arabica ont progressé de près de 10 % en seulement deux séances. À première vue, cette situation semble logique, compte tenu des prévisions de récolte très optimistes au Brésil. Pour comprendre pourquoi les prix augmentent malgré la perspective de récoltes record, il faut analyser le marché à travers le prisme de ce qui se passe « ici et maintenant », et non de ce qui se passera dans quelques mois.

Évolution des prix sur le marché des matières premières au cours du dernier mois

Le cours du café affiche une très forte hausse sur les 30 derniers jours. Source : XTB

Qu'en est-il des récoltes record au Brésil ?

Les prévisions du ministère américain de l'Agriculture (USDA) concernant une récolte massive au Brésil (supérieure à 70 millions de sacs) restent d'actualité, mais les fondamentaux du marché à long terme sont une chose, et la disponibilité physique de la matière première à un moment donné en est une autre. Le principal facteur à l’origine des hausses actuelles est la météo, qui retarde considérablement les récoltes et pourrait indiquer que les prévisions antérieures étaient trop optimistes. Bien que l’USDA ait avancé des prévisions de l’ordre de 70 millions de sacs de café au Brésil, les estimations d’autres institutions, notamment la CONAB brésilienne, restent nettement inférieures.

Dans l’État du Minas Gerais, la plus grande région productrice d’arabica du Brésil, un peu plus de 32 mm de pluie sont tombés en une seule semaine, soit 2 700 % de la moyenne historique pour cette période. Ces fortes pluies posent d’énormes problèmes aux agriculteurs, non seulement pour la récolte, mais aussi pour le séchage et le transport des grains. Bien que l’offre potentielle sur le papier soit énorme, ce café n’a pas encore atteint le marché. De plus, les analystes du marché soulignent que, même si la quantité de café sera suffisante, les producteurs seront confrontés à des problèmes liés à la qualité des grains. Bien que le Brésil soit le premier producteur mondial de café et que son café fasse partie des livraisons sur la bourse ICE, la mauvaise qualité des récoltes pourrait empêcher les stocks de cette matière première sur l’ICE d’augmenter, malgré des récoltes record.

Effondrement des stocks : des niveaux presque jamais vus depuis les années 90.

Les retards de livraison en provenance du Brésil frappent le marché au pire moment possible, alors que les entrepôts de la bourse sont vides. Les stocks d’Arabica certifié suivis par la bourse ICE chutent de manière spectaculaire, enregistrant récemment leur plus forte baisse journalière (de 5,9 %) depuis le début de l’année 2025. Au cours de 25 séances de cotation consécutives, ces stocks ont diminué au total de pas moins de 26 %.

D’après les données historiques et les courbes d’inventaire, il semble que le niveau des réserves approche effectivement des seuils critiques jamais observés depuis le tournant des années 90 et 2000 (il passe actuellement sous la barre des 300 000 sacs).

De plus, la situation de l’offre est compliquée par les tensions en mer Rouge. L’allongement des délais de transit des navires, la hausse des coûts de fret et la nécessité pour les entreprises de logistique de maintenir des stocks plus importants entraînent de sérieux retards dans les livraisons vers les marchés de consommation.

Prix du café Arabica et stocks de l’ICE (axe inversé)

Les cours suivis par l’ICE ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis le passage à 2023/2024, qui sont eux-mêmes les plus bas depuis les années 90. Tout cela se produit malgré les récoltes record attendues au Brésil. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

S’agit-il déjà d’un renversement de tendance vers une hausse durable ?

La forte hausse actuelle des prix est en grande partie due à un effet de panique à court terme lié à l’offre, même si, compte tenu des conditions météorologiques imprévisibles, on ne peut exclure que ces hausses aboutissent à de nouveaux sommets historiques. Le phénomène climatique extrêmement puissant El Niño entraîne généralement des précipitations excessives en Amérique du Sud et des sécheresses en Asie du Sud-Est, ce qui peut constituer un soutien potentiel pour les récoltes de café au Brésil, mais aggraver les problèmes logistiques, tout en affectant durement l’offre en Asie. Cependant, le marché estime que l’offre ne posera pas de problème à l’avenir. La structure même du marché à terme en témoigne.

L’écart (spread) de prix entre les contrats de septembre et de décembre s’est creusé pour atteindre un niveau record de plus de 24 cents la livre. Cela traduit un phénomène marqué de « backwardation ». Les torréfacteurs et les acheteurs sont prêts à payer une prime considérable pour une livraison immédiate de café, car ils craignent que les stocks ne s’épuisent d’un moment à l’autre. Les contrats portant sur les années suivantes affichent des prix nettement inférieurs.

Courbe à terme du café Arabica actuellement (ligne noire) et il y a 6 mois (ligne orange)

La courbe des prix à terme du café continue d'indiquer que le problème réside dans l'offre à court terme, alors qu'une hausse de la production de café est attendue à l'avenir. Source : Bloomberg Finance LP

Résumé et conclusions

Le marché du café affiche actuellement des inquiétudes considérables concernant l’offre à court terme, à l’instar de ce qui s’est produit sur le marché du cacao il y a quelques semaines à peine. Toutefois, si la production continue de croître et que cela se répercute prochainement sur la reconstitution des stocks, il se pourrait que les prix aient du mal à atteindre leurs plus hauts niveaux historiques. En théorie, lorsque toute la récolte de café aura été effectuée et commencera à parvenir aux consommateurs du monde entier, cela devrait se refléter dans les prix dès l’automne. Si, toutefois, les prix ne commencent pas à baisser à partir des niveaux élevés actuels à ce moment-là, cela pourrait signifier que la situation physique est bel et bien tendue, et nous pourrons alors tout simplement jeter à la poubelle les prévisions théoriques concernant une production élevée.

Graphique technique du café sur l’intervalle D1

Les cours du café connaissent une très forte hausse depuis le début de cette semaine, et le prix teste déjà les environs de la moitié de la dernière grande vague baissière. La zone comprise entre 350 et 360 cents la livre de café sera déterminante. Si ces niveaux venaient à être franchis de manière durable, cela pourrait signifier une tentative de retour vers les 400 cents, voire une approche des sommets historiques. Si, toutefois, il s'avère que la production de café au Brésil bat effectivement tous les records, le cours pourrait revenir à 300 cents la livre plus rapidement que ne le laisserait supposer la structure des contrats à terme, qui ne prévoit un tel niveau qu'en mars 2028. Source : xStation5



Michał Stajniak, CFA

Directeur adjoint de XTB Research

Analyste des marchés des matières premières

michal.stajniak@xtb.pl