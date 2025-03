Le NASDAQ 100 baisse de 2 %🚩

💡Wall Street reprend sa baisse après les informations du WSJ sur les droits de douane  Les indices américains reprennent leur baisse, effaçant une grande partie du rebond observé au cours des deux dernières séances. La faiblesse est particulièrement visible dans le secteur technologique, où les valeurs technologiques continuent de perdre du terrain. La raison d'une telle liquidation est liée aux informations du WSJ concernant les changements tarifaires à venir. Voici les points clés à retenir : La TVA sera « prise en compte » lors de la fixation des taux de droits de douane

Les États-Unis ont envisagé (puis abandonné) un système tarifaire à trois niveaux qui n'inclurait aucune région « hors taxe ».

Les responsables craignent que l'USTR ne soit pas en mesure de gérer toute la paperasserie liée aux droits de douane.

Les responsables craignent des contestations judiciaires.

Les responsables canadiens ont déclaré que les droits de douane sont « pratiquement certains ».

Outre les droits de douane rĂ©ciproques, les nouveaux droits de douane de 25 % s'appliqueront, entre autres, aux voitures, aux produits pharmaceutiques et aux semi-conducteurs. Une autre raison de ces baisses est la publication de donnĂ©es plus fortes que prĂ©vu sur l'Ă©conomie amĂ©ricaine, oĂą la production industrielle et les permis de construire ont Ă©tĂ© bien plus Ă©levĂ©s que prĂ©vu. En consĂ©quence, le marchĂ© pourrait craindre que le message de demain du prĂ©sident de la Fed, M. Powell, soit un peu plus hawkish et rĂ©servĂ©, surtout compte tenu des espoirs jusqu'ici illusoires d'apaisement des tensions commerciales sous la nouvelle administration. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile En consĂ©quence, le contrat Nasdaq100 (NASDAQ 100) recule de près de 2 % et les actions de sociĂ©tĂ©s telles qu'Alphabet (GOOGL.US), Meta Platforms (META.US) et Nvidia (NVDA.US) perdent entre 3,5 % et 4 %. Parmi les entreprises individuelles, il convient de mentionner Tesla (TSLA.US), dont les actions perdent dĂ©jĂ plus de 6 % en raison des inquiĂ©tudes suscitĂ©es par la baisse de sa part de marchĂ© en Asie, ainsi que la dĂ©cision de Toronto de ne pas accorder de subventions financières pour les vĂ©hicules Tesla achetĂ©s comme taxis ou vĂ©hicules de covoiturage en raison des tensions commerciales avec les États-Unis. Les entreprises du secteur du pĂ©trole et du gaz s'en sortent le mieux aujourd'hui dans le contexte du secteur technologique. Source : xStation Le graphique indique que les baisses d'aujourd'hui se produisent sur un volume relativement faible. D'autre part, le contrat est tombĂ© en dessous des moyennes exponentielles importantes EMA50 et EMA200 sur la pĂ©riode horaire. Source : xStation5Â

