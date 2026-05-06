Le NASDAQ 100 poursuit sa progression après la publication du rapport d'Axios 🚀

Les informations publiées par Axios concernant un accord imminent entre les États-Unis et l’Iran ont clairement galvanisé les marchés financiers. Le NASDAQ 100 a accéléré sa progression en réaction à la perspective d’une désescalade géopolitique au Moyen-Orient. Le sentiment sur l’ensemble du marché s’est immédiatement amélioré, les investisseurs interprétant cette nouvelle comme un signe de réduction du risque mondial. Selon deux responsables américains et deux autres sources proches du dossier, la Maison Blanche estime être sur le point de conclure un accord avec l’Iran sur un protocole d’accord d’une page visant à mettre fin au différend et à établir un cadre pour des négociations plus approfondies sur le programme nucléaire, a rapporté Axios. Qu'a rapporté Axios ? Les États-Unis et l'Iran sont au bord d'une percée historique : pour la première fois depuis le début de la guerre, les deux parties sont sur le point de signer un accord préliminaire qui pourrait mettre officiellement fin au conflit. En coulisses, Jared Kushner et Steve Witkoff mènent les efforts diplomatiques, menant des pourparlers à la fois directement et par l'intermédiaire de médiateurs, et l'Iran devrait présenter ses réponses aux points clés dans les 48 heures à venir. Ce mémorandum d’une page, en 14 points, prévoit un moratoire iranien sur l’enrichissement d’uranium d’une durée comprise entre 12 et 20 ans, selon l’issue des négociations, en échange de la levée progressive des sanctions américaines et de la libération de milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés à travers le monde. Une question distincte et hautement sensible concerne le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole, et les deux parties ont convenu de son ouverture progressive lors de la période de 30 jours consacrée aux négociations de fond. Le point le plus révolutionnaire, cependant, est l’information selon laquelle l’Iran accepterait d’exporter de l’uranium hautement enrichi hors du pays, peut-être même vers les États-Unis, ce qui était jusqu’à récemment absolument inacceptable pour Téhéran. L’ensemble du document est toutefois entouré d’une grande incertitude, car la plupart des dispositions n’entreront en vigueur qu’après la signature du traité final, les dirigeants iraniens sont divisés en interne, et le secrétaire Rubio, bien que prudemment optimiste, a qualifié certains dirigeants iraniens de « fous », ce qui résume bien l’atmosphère de ces pourparlers. Article complet ici : Les États-Unis et l’Iran s’approchent d’un accord d’une page pour mettre fin à la guerre, selon des responsables Source: xStation

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