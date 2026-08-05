Le Nasdaq 100 rebondit grâce aux résultats d'entreprises et à la baisse des taux, qui ravivent l'appétit pour le risque - 4 graphiques intéressants 📈

Le Nasdaq 100 a connu un fort rebond après être entré en phase de correction fin juillet. Cet indice, fortement orienté vers les technologies, a chuté de son plus haut historique de 30 740 points, atteint le 2 juin, à 27 257 le 29 juillet, avant de remonter à près de 30 000 le 5 août. Cette reprise a fait suite à une baisse de 11,3% par rapport au plus haut historique, ce qui a contribué à assouplir des valorisations tendues et à réduire une partie des positions excessives qui s’étaient accumulées sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs.

Recul du Nasdaq 100

Les solides résultats financiers et les prévisions revues à la hausse de sociétés telles que Palantir, Amazon et les principaux fournisseurs de services cloud ont rassuré les investisseurs quant au fait que les dépenses liées à l’IA continuent de se traduire par une hausse des revenus, une demande accrue pour les services cloud et une expansion continue des centres de données. Les perspectives solides de Palantir, associées à une amélioration de la demande tirée par les projets de centres de données, ont également contribué à étendre la reprise au-delà des valeurs traditionnelles du secteur des semi-conducteurs. Les résultats liés à l’IA et l’amélioration des prévisions des entreprises ont figuré parmi les principaux moteurs du récent rebond du secteur technologique.

Concentration du secteur des technologies et des semi-conducteurs

Les entreprises technologiques représentent environ 58,3 % de la capitalisation boursière totale du Nasdaq 100, ce qui souligne la forte sensibilité de l'indice aux évolutions des anticipations concernant l'économie numérique et l'intelligence artificielle. À elles seules, les entreprises de semi-conducteurs représentent environ 30,2 % de la capitalisation boursière totale de l'indice.

La pondération des semi-conducteurs a grimpé à près de 34 % en juin avant de retomber sous la barre des 29 % lors de la correction de juillet. D'une part, cette légère réduction de la concentration peut être considérée comme un signe positif de diversification. D'autre part, la pondération toujours élevée de ce secteur souligne à quel point l'indice dans son ensemble dépend des valeurs des semi-conducteurs. Cette concentration contribue à expliquer la dynamique des cours du Nasdaq 100 : l'amélioration des anticipations concernant les infrastructures d'IA peut rapidement faire grimper l'indice, tandis qu'une demande décevante en semi-conducteurs ou des rendements plus faibles sur les investissements dans l'IA pourraient déclencher un mouvement baissier tout aussi important.

Offres d'emploi liées à l'IA sur le marché du travail américain

La forte demande en matière d'intelligence artificielle se manifeste également au-delà des marchés financiers. Les postes liés à l'IA représentaient environ 5,9 % de l'ensemble des offres d'emploi aux États-Unis en juin 2026, contre 4,4 % en début d'année, 2,7 % en janvier 2025 et environ 1,9 % au début de l'année 2020.

Cette tendance suggère que les entreprises dépassent désormais la phase expérimentale de l’adoption de l’IA et recrutent de plus en plus de collaborateurs pour développer, déployer et assurer la maintenance de produits et de processus métier basés sur l’IA.

Ampleur du marché du Nasdaq 100

Au 4 août, environ 69 % des valeurs composant le Nasdaq 100 s’échangeaient au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, contre 58 % lors du récent creux du marché. Parallèlement, la part des actions s’échangeant au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours est passée de 39 % le 23 juillet à 58 %.

Cette amélioration suggère que le rebond n'est pas uniquement porté par une poignée de sociétés technologiques à très forte capitalisation. Une part plus large de l'indice participe à la reprise, ce qui renforce sa pérennité. Néanmoins, 42 % des valeurs de l'indice restent encore en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours, ce qui indique que, bien que les conditions de marché à court terme se soient améliorées, la tendance haussière ne s'est pas encore généralisée.

La saison des résultats du deuxième trimestre s'est révélée exceptionnellement solide jusqu'à présent, mais les attentes des investisseurs restent extrêmement élevées. Les entreprises pourraient afficher une croissance robuste et voir malgré tout le cours de leurs actions baisser si leurs prévisions, leurs marges bénéficiaires ou le rendement de leurs investissements liés à l'IA ne parviennent pas à dépasser les attentes déjà optimistes du marché.