Le platine progresse de 6% dans un climat de rebond des métaux précieux et d'affaiblissement du dollar américain

Le platine progresse de plus de 6 % aujourd’hui, prolongeant ainsi son rebond peu après que l’or a rebondi depuis environ 4 100 dollars l’once et que le dollar américain s’est affaibli sous la pression de la chute des cours du pétrole. L’arrêt récent de la production dans l’une des plus grandes mines de platine au monde est l’un des facteurs qui soutiennent le sentiment du marché. Le 24 juillet, Impala Platinum (Implats) a suspendu ses activités minières sur son complexe phare de Rustenburg à la suite d’une série d’accidents du travail mortels. Bien que cette fermeture ait été présentée comme une mesure de précaution visant à mener un audit de sécurité complet, elle a temporairement réduit la production de l’un des actifs les plus importants du secteur. Cette évolution est significative pour le marché du platine, car Rustenburg représente près de la moitié de la production de métaux du groupe du platine (MGP) d’Implats, tandis que l’Afrique du Sud reste le premier producteur mondial de ces métaux. Faits marquants Implats a suspendu ses activités minières au complexe de Rustenburg en Afrique du Sud entre le 24 et le 28 juillet afin de mener un audit de sécurité complet.

entre le afin de mener un audit de sécurité complet. Cette décision fait suite à six décès de travailleurs au cours des 12 derniers mois , dont deux survenus ce mois-ci .

, dont . Rustenburg est le plus grand site d’Implats , employant environ 51 500 personnes .

, employant environ . Le complexe représente près de 50% de la production totale de métaux du groupe du platine (PGM) de la société , avec une production prévue pour l’exercice 2026 comprise entre 1,67 et 1,76 million d’onces de PGM .

, avec une production prévue pour l’exercice 2026 comprise entre . Pendant cette fermeture, l’entreprise procède à des inspections des lieux de travail, à des audits de sécurité, à des formations supplémentaires pour les employés et à une révision des procédures de sécurité essentielles, avec le soutien de spécialistes indépendants.

Implats a également annoncé une coopération avec le fabricant de ses systèmes anticollision pour locomotives souterraines, à la suite de plusieurs incidents récents impliquant des équipements miniers circulant sur rails.

La direction a souligné que l’élimination des accidents mortels sur le lieu de travail et le renforcement de la culture de la sécurité au sein de l’entreprise restaient des priorités absolues.

Ces derniers événements mettent une nouvelle fois en évidence les défis opérationnels de l’industrie minière souterraine sud-africaine, qui reste l’une des plus exigeantes au monde sur le plan technique.

En novembre 2023 , ce même complexe minier a été le théâtre de l’un des pires accidents miniers survenus en Afrique du Sud ces dernières années, au cours duquel 13 mineurs ont trouvé la mort dans un accident survenu lors de la remontée d’un puits.

, ce même complexe minier a été le théâtre de l’un des pires accidents miniers survenus en Afrique du Sud ces dernières années, au cours duquel dans un accident survenu lors de la remontée d’un puits. La société estime que cette suspension entraînera une baisse de production d’environ huit jours au cours de l’exercice 2027, l’impact final sur la production devant être évalué après la reprise des opérations.

au cours de l’exercice 2027, l’impact final sur la production devant être évalué après la reprise des opérations. Si l’impact à court terme sur l’offre mondiale de platine devrait rester limité grâce à la durée relativement brève de l’arrêt et aux stocks de surface existants, toute nouvelle perturbation de la production à Rustenburg représenterait un risque important pour le marché du platine, le secteur automobile et les industries qui dépendent des métaux du groupe du platine. Platine (intervalle D1) Si l’on examine le graphique journalier, le platine a chuté d’environ 50 % par rapport à son plus haut de janvier, lorsque le métal se négociait à près de 3 000 dollars l’once, contre environ 1 500 dollars il y a seulement quelques jours. Le rebond récent a ramené les cours vers la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), proche de 1 730 dollars l’once. Si les acheteurs parviennent à reprendre le contrôle de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, autour de 1 830 dollars l’once, cela pourrait signaler un renversement de tendance plus général et améliorer les perspectives techniques à moyen terme. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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