OUVERTURE US : Le S&P 500 atteint un plus haut historique, le détroit d'Ormuz sur le point de rouvrir, Palantir en hausse de 23%

Le S&P 500 a réussi à rattraper ses pertes enregistrées en juillet, atteignant un nouveau plus haut historique (ATH). Le Nasdaq 100 poursuit lui aussi son rebond, se rapprochant de son ATH avec une hausse de 4,6%. Cette progression s'explique par deux facteurs clés :

la baisse des cours du pétrole, suite à des informations selon lesquelles un accord entre les États-Unis et l'Iran concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz pourrait être conclu aujourd'hui ou demain ; la hausse du titre Palantir, qui a publié des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre.

Ces deux indices bénéficient également d'une amélioration générale du sentiment sur les marchés mondiaux. Pratiquement tous les principaux indices européens sont dans le vert aujourd’hui, du DAX allemand (+0,7%) à l’Euro Stoxx 50 paneuropéen (+0,8%), en passant par le WIG20 polonais (+0,7%).

Figure 1 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (04/08/2026)

Source: XTB Research, 04.08.2026

En tête de liste, on retrouve la société Palantir, déjà mentionnée, dont le cours a progressé de plus de 20% par rapport aux niveaux d’ouverture de lundi. Les résultats publiés par l’entreprise se sont révélés bien meilleurs que prévu, affichant une croissance du chiffre d’affaires à 1,94 milliard de dollars (soit une hausse de 94% en glissement annuel) et un bénéfice par action de 0,41 dollar (soit une amélioration de 256 % par rapport au deuxième trimestre 2025).

Figure 2 : Tableau de bord de Palantir

Source: XTB Research, 04.08.2026

Bien que les investisseurs aient relevé l’augmentation de la rémunération en actions et des bénéfices tirés des investissements dans SpaceX, ce qui, à l’instar d’Alphabet, a légèrement faussé l’image du rendement généré par l’activité principale de l’entreprise, la dynamique de croissance de celle-ci reste extrêmement impressionnante. Pour le troisième trimestre, l’entreprise prévoit une croissance de son chiffre d’affaires à hauteur de 2,16 milliards de dollars.

Figure 3 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (04/08/2026)

Source: XTB Research, 04.08.2026

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui représentent actuellement environ un quart de l’indice Nasdaq 100 dans son ensemble, rattrapent également leurs pertes du mois d’août. Marvell affiche une hausse de 12%, ARM et Astera Labs de 10%, Intel et Sandisk progressent de 7%. Le rebond s’appuie sur les récents rapports trimestriels des hyperscalers, qui ont fait état de dépenses d’investissement inchangées. Dans le cas d’Alphabet, mentionné plus haut, les dépenses d’investissement devraient atteindre 200 milliards de dollars en 2026.

L’apaisement des craintes concernant le resserrement dynamique de la politique monétaire par la Fed joue également en leur faveur. Toutefois, toutes les entreprises susmentionnées restent nettement en deçà de leurs plus hauts niveaux atteints mi-juillet.

Figure 4 : Carte du Nasdaq 100 (04/08/2026)

Source: XTB Research, 04.08.2026

Il est également impossible de ne pas évoquer la chute des prix du pétrole brut et du gaz. Le baril de Brent s'échange actuellement à moins de 80 dollars, soit une baisse de plus de 20% par rapport à il y a moins de deux semaines. On observe une baisse légèrement moins marquée pour le GNL ; le MWh sur le TTF coûte actuellement moins de 56 dollars (soit une baisse de 11% par rapport au pic local atteint le 24 juillet).

La baisse des prix des matières premières énergétiques est principalement due aux déclarations du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui a annoncé sur CNBC qu’un accord concernant l’ouverture du détroit d’Ormuz pourrait être conclu aujourd’hui ou demain :

« Il est possible que nous parvenions à un accord sur l’ouverture du détroit et que nous prenions des mesures en vue d’une plus grande normalisation de la situation dans ce conflit dès aujourd’hui ou demain. »

« Il ne s’agit pas seulement d’énergie. Il s’agit aussi d’engrais, de produits raffinés et de divers gaz industriels. »

« À mesure que ces prix baissent, nous pourrions assister à une hausse significative de la demande résultant de cette baisse des prix. »

Figure 5 : Pétrole [H4] (24/03/2026 - 04/08/2026)

Source : xStation, 04/08/2026

Palantir n’est pas la seule entreprise à avoir publié ses résultats. Nous avons également reçu le rapport du deuxième trimestre de Pfizer. La structure du chiffre d’affaires évolue : la part des produits non liés à la COVID augmente, ce qui devrait certainement ravir les investisseurs. La société espère que l’acquisition de Metsera lui permettra de se positionner sur le segment du GLP-1 (médicaments contre l’obésité).

Nous attendons désormais les publications de SpaceX et d’AMD. Les deux seront publiées après la clôture du marché américain. La première constituera le premier test sérieux pour l’entreprise, qui a fait son entrée en bourse aux États-Unis en juin.

Analyse technique

Figure 6 : US100 [D1] (26/11/2025 - 04/08/2026)

Source : xStation, 04/08/2026



Le marché connaît actuellement une phase de rebond dynamique après une récente correction baissière profonde. Depuis mars, on observe une forte impulsion haussière, qui a cédé la place à une vague de ventes massives après avoir atteint des sommets locaux. L'un des événements techniques clés de ces dernières semaines a été l'arrêt de ces baisses légèrement au-dessus du niveau de Fibonacci de 50 %, déterminé à partir de la dernière grande vague haussière, oscillant autour de 27 000 points.

L'évolution des cours lors des dernières séances confirme la détermination claire du côté de la demande. Les cours ont franchi de manière décisive par le bas les niveaux de résistance successifs, notamment le retracement de 23,6 % et toutes les moyennes mobiles exponentielles (EMA 50, 100 et 150) désignées.

L’indicateur RSI à 14 périodes, après avoir testé la zone de survente, a enregistré une forte remontée, franchissant la barre neutre des 50 points pour atteindre une valeur de 54,9.

L’objectif technique immédiat pour la demande à l’heure actuelle est une tentative de franchissement des derniers plus-hauts, situés au-dessus de la barre psychologique des 30 000 points. En cas de correction locale de cette impulsion, la première ligne de défense sera constituée par les niveaux des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 périodes, récemment reconquis. Seul un nouveau franchissement à la baisse durable de ces niveaux pourrait remettre en cause les perspectives actuelles de croissance du marché.