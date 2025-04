Le NASDAQ 100 s'effondre dans une vente massive 📉

Wall Street Ă©branlĂ©e par les droits de douane du « jour de la libĂ©ration » alors que les craintes d'une guerre commerciale submergent les marchĂ©s  Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les marchĂ©s mondiaux ont chutĂ© jeudi alors que les rĂ©percussions de l'offensive tarifaire de Donald Trump se sont propagĂ©es dans le monde entier, effaçant environ 2 000 milliards de dollars de l'indice S&P 500 et dĂ©clenchant une fuite vers les valeurs refuges des marchĂ©s obligataires. Les actions amĂ©ricaines et le dollar ont Ă©tĂ© les plus touchĂ©s par les ventes, alors que les craintes grandissent que les politiques commerciales du prĂ©sident ne freinent la croissance Ă©conomique amĂ©ricaine. La vente a Ă©tĂ© particulièrement forte parmi les entreprises dont les chaĂ®nes d'approvisionnement dĂ©pendent très fortement de la fabrication Ă l'Ă©tranger. Les gĂ©ants de la technologie ont Ă©tĂ© particulièrement touchĂ©s, les actions Apple ayant chutĂ© de près de 9 % alors que les investisseurs Ă©valuaient l'impact du nouveau taux de droits de douane effectif de 54 % sur les importations chinoises, oĂą l'entreprise fabrique environ 90 % de son matĂ©riel. Les actions des Sept Mercenaires ont toutes fortement baissĂ©, entraĂ®nant les principaux indices Ă la baisse, avec le S&P 500 en baisse de 4,3 %, le Nasdaq Composite en baisse de 4,9 % et le Dow Jones Industrial Average en baisse de 3,7 %. Évolution inhabituelle, l'indice Bloomberg Dollar Spot a chutĂ© de 2,1 %, sa plus forte baisse intrajournalière depuis son lancement en 2005, tandis que les marchĂ©s du pĂ©trole ont souffert, le WTI brut chutant de plus de 7 % pour se nĂ©gocier près de 66,50 $ le baril. Dans le mĂŞme temps, les rendements des obligations du TrĂ©sor ont chutĂ© de façon spectaculaire, le rendement de rĂ©fĂ©rence Ă 10 ans passant brièvement sous le niveau de 4 % très surveillĂ© pour la première fois depuis octobre. Les marchĂ©s monĂ©taires tablent dĂ©sormais sur 50 % de chances que la Fed procède Ă quatre baisses de taux d'un quart de point cette annĂ©e. Variation quotidienne de la courbe des taux amĂ©ricains. Source : Bloomberg L.P.  L'approche tarifaire en deux Ă©tapes dĂ©voilĂ©e par Trump mercredi impose un taux de base de 10 % Ă tous les partenaires commerciaux des États-Unis, mais applique des droits de douane nettement plus Ă©levĂ©s aux pays considĂ©rĂ©s comme des « mauvais acteurs » en matière de commerce. Les Ă©conomistes prĂ©viennent que les droits de douane - le taux effectif le plus Ă©levĂ© des États-Unis depuis plus de 100 ans - entraĂ®neront probablement une hausse des prix amĂ©ricains et un ralentissement de la croissance, certains analystes estimant les risques de rĂ©cession Ă 50 % ou plus. « C'Ă©tait le pire scĂ©nario possible pour les droits de douane et il n'a pas Ă©tĂ© pris en compte par les marchĂ©s », a dĂ©clarĂ© Mary Ann Bartels de Sanctuary Wealth. « Si ces droits de douane sont maintenus, l'Ă©conomie va ralentir. Qu'il s'agisse d'une rĂ©cession ou non, il est clair que l'Ă©conomie se dirige vers un ralentissement aux États-Unis et dans le monde entier. » NASDAQ 100 (intervalle D1) Le NASDAQ 100, reprĂ©sentĂ© par le contrat US 100, est passĂ© sous les rĂ©cents plus bas Ă 19 195. Les haussiers doivent reconquĂ©rir le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % pour reprendre la tendance haussière, tandis que les baissiers viseront les plus bas de novembre Ă 18 379. Le RSI s'approche du niveau de 35,6, qui signalait auparavant un changement de tendance, tandis que la MACD s'Ă©largit après un croisement baissier. Source : xStation Â

