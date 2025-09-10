📈 Le palladium en hausse de plus de 3 %

La crainte des sanctions entraîne une augmentation des prix. Le palladium, bien que moins populaire auprès des investisseurs particuliers, gagne aujourd'hui plus de 3 %. Ces derniers jours, les prix du palladium ont clairement augmenté, s'alignant sur la tendance générale à la hausse du marché des métaux précieux. Cette semaine, les prix des contrats sur le palladium ont augmenté de plus de 6 %, les investisseurs étant de plus en plus désireux d'investir dans des actifs considérés comme sûrs, ce qui a également fait grimper les prix de l'or, de l'argent et du platine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La hausse de la valeur des métaux précieux est très influencée par les anticipations accommodantes du marché concernant les prochaines baisses de taux d'intérêt aux États-Unis et l'augmentation mondiale de la dette dans les grandes économies. Outre les facteurs monétaires, la clé de la hausse actuelle réside dans le risque de nouvelles sanctions imposées à la Russie, pays responsable de près de la moitié de la production mondiale de ce métal. Les inquiétudes concernant l'accès restreint au palladium russe augmentent la pression sur l'offre, ce qui fait grimper les prix sur les marchés mondiaux. Si des restrictions géopolitiques sont mises en œuvre, des pénuries pourraient se produire, prolongeant potentiellement la tendance haussière actuelle. La situation actuelle du marché indique une tension croissante entre l'augmentation de la demande et les contraintes d'approvisionnement. L'industrie automobile, principale consommatrice de palladium utilisé dans les catalyseurs, pourrait être confrontée à une augmentation des coûts de production, qui se répercutera à long terme sur les prix des véhicules neufs. Pour les investisseurs, cela signifie une volatilité accrue des prix, mais aussi des opportunités potentielles de gains à court terme. À moyen et long terme, la question clé sera de savoir si les producteurs trouveront d'autres sources d'approvisionnement en matière première ou s'ils commenceront à remplacer le palladium par des métaux moins coûteux, tels que le platine. PALLADIUM (H4) Source:Xstation Les prix du palladium sont récemment revenus dans leur canal haussier à moyen terme, corrigeant ainsi la récente hausse vers son plus haut historique atteint le mois dernier. On peut noter la formation claire d'une figure en tête-épaules, qui est une formation susceptible d'indiquer un renversement de tendance. Pour que cette formation ait une chance de se concrétiser, le prix doit franchir la base de la formation et la zone de support située autour de 1 050 dollars. La concrétisation de cette configuration pourrait permettre de tester les niveaux de 980 et 890 dollars, où se trouvent les supports et les niveaux de Fibonacci les plus proches. Toutefois, si la configuration est rompue et que les acheteurs prennent l'initiative, la direction sera un test de la résistance aux sommets locaux, à 1 200 dollars, où se trouve également le niveau FIBO 23.

