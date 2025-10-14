Le pétrole brut WTI chute de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai

Points clés Excédent historique de l'offre : le pétrole (WTI au plus bas depuis mai) est sous pression en raison des prévisions de l'AIE qui anticipent un excédent record de 4 millions de barils par jour en 2026, ce qui suggère la plus longue période de surabondance de l'offre depuis plus d'une décennie.

Le prix du pétrole a connu une baisse significative depuis la fin du mois de septembre, le Brent tombant à environ 62 dollars et le WTI atteignant 58 dollars le baril. Après des mois de pression, le Brent a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le début de l'année, principalement en raison des inquiétudes liées à une éventuelle surabondance de l'offre mondiale. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé ses prévisions d'excédent pour 2026 à un niveau record de 4 millions de barils par jour (mb/j), ce qui constituerait le plus important « excédent » annuel de l'histoire. Si un excédent de cette ampleur semble inimaginable, la combinaison de la politique de restauration de la production de l'OPEP+ et de l'absence de très forte croissance de la demande mondiale pourrait faire de 2026 la plus longue période de surabondance de l'offre depuis plus d'une décennie. Facteurs à l'origine du ralentissement du marché La baisse des prix du pétrole est le résultat de plusieurs phénomènes parallèles : Renouvellement des tensions entre les États-Unis et la Chine : Pékin a annoncé des restrictions à l'encontre de plusieurs entités américaines et a déclaré la possibilité de nouvelles représailles, ce qui a entraîné une augmentation de l'aversion au risque sur les marchés.

Pékin a annoncé des restrictions à l'encontre de plusieurs entités américaines et a déclaré la possibilité de nouvelles représailles, ce qui a entraîné une augmentation de l'aversion au risque sur les marchés. Désescalade géopolitique : l'accord entre Israël et le Hamas a réduit les craintes liées à une éventuelle escalade du conflit au Moyen-Orient.

l'accord entre Israël et le Hamas a réduit les craintes liées à une éventuelle escalade du conflit au Moyen-Orient. Pression croissante sur l'offre : l'OPEP+ continue de reconstituer sa production, et l'AIE prévoit que les concurrents mondiaux du cartel contribueront de manière significative à l'excédent record prévu. Le contexte iranien et le trafic de pétroliers vers la Chine Un facteur sous-jacent essentiel de la baisse des prix du pétrole est la menace concernant l'Iran qui, après des années de restrictions, cherche à augmenter ses exportations vers la Chine. Ces derniers mois, on a assisté à un développement notable, à savoir le transport de pétrole brut iranien vers la Chine avec des transpondeurs (systèmes AIS) activés, ce qui souligne la confiance croissante mais augmente simultanément les tensions politiques avec les États-Unis. Les États-Unis menacent d'intensifier les sanctions et d'inspecter les cargaisons, en particulier après la réimposition de certaines restrictions internationales. L'Iran a déclaré que toute tentative des États-Unis d'interférer avec ses expéditions serait immédiatement suivie d'une mesure de rétorsion. Cela renforce l'incertitude et complique l'évaluation du risque politique, même si la visibilité accrue des expéditions vers la Chine (transpondeurs activés) contribue à une plus grande transparence et exerce une pression indirecte sur les marchés des matières premières. Dans le même temps, le marché semble largement ignorer le risque d'approvisionnement lié à la Russie, après une série d'attaques ukrainiennes contre les infrastructures du pétrole qui ont entraîné la mise hors service de près de 40 % de la capacité de traitement du pays. Le marché semble convaincu d'une offre excédentaire importante pour l'année à venir et au-delà. Nous observons actuellement un contango relativement clair dans la courbe à terme à partir de février prochain. Jusqu'en février, il n'y a qu'un léger backwardation de 1 % seulement. Le prix approche également un point de retournement mineur, qui devrait le rapprocher de 57,5 dollars le baril. Source: Bloomberg Finance LP Le prix se situe actuellement dans une zone de demande importante, au-dessus de 55 dollars le baril. Goldman Sachs suggère que le prix pourrait descendre en dessous de ce niveau l'année prochaine, mais tout dépendra de la concrétisation ou non de l'important excédent prévu. Pour l'instant, cet excédent massif ne se reflète pas encore dans les données. Les stocks de brut américains restent faibles, même si les réserves stratégiques sont simultanément reconstituées. Source: xStation5



