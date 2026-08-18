Le prix du café bondit de 3,4 % ☕️

Les contrats à terme sur le café enregistrent une forte hausse, progressant de près de 3 % aujourd’hui, alors que des contraintes d’approvisionnement aiguës à court terme se conjuguent à la dynamique liée à l’échéance des contrats. Cette remontée met en évidence un marché de plus en plus fragmenté, où la disponibilité immédiate est soumise à une pression intense, alors même que les perspectives de production à moyen terme semblent plus équilibrées. Dynamique de la courbe des échéances : backwardation et accentuation de la pente La courbe des contrats à terme sur le café présente une forte accentuation de la pente dans un contexte de backwardation profonde, où les contrats à livraison immédiate s’échangent avec une prime importante par rapport aux échéances différées. Les données de cotation en temps réel montrent que les contrats à terme de septembre s’envolent vers 3,47–3,60 $/lb, tandis que les contrats plus éloignés sur la courbe s’affaiblissent fortement pour atteindre 3,18 $/lb en décembre et descendre en dessous de 3,00 $/lb pour les échéances différées de 2027/2028. Cette courbe à forte pente descendante signale une grave pénurie sur le marché au comptant. Lorsque les grains physiques disponibles immédiatement se font rares, les acheteurs paient un rendement de commodité substantiel pour une livraison immédiate plutôt que d’attendre que les récoltes futures parviennent aux ports de consommation. Courbes à terme du café (cours actuel en blanc, cours d'hier en bleu, cours d'il y a un mois en jaune). Source : Bloomberg Finance LP Pourquoi l'écart entre les contrats de septembre et de décembre se creuse-t-il ? L'écart de prix entre le contrat à court terme de septembre et le contrat à plus long terme de décembre s'est considérablement creusé, atteignant près de 30 cents/lb (contre 27,20 cents/lb à la clôture précédente). Principaux facteurs à l’origine de la flambée de l’écart Expiration imminente du contrat et « short squeeze » : Alors que le contrat d’arabica de septembre approche de son échéance, les détenteurs de positions courtes sont confrontés à un choix forcé : livrer du café physique certifié ou racheter leurs contrats à terme. Cette ruée vers la couverture a déclenché un « short squeeze » agressif, réduisant fortement l’intérêt ouvert et faisant grimper les prix au comptant.

Alors que le contrat d’arabica de septembre approche de son échéance, les détenteurs de positions courtes sont confrontés à un choix forcé : livrer du café physique certifié ou racheter leurs contrats à terme. Cette ruée vers la couverture a déclenché un « short squeeze » agressif, réduisant fortement l’intérêt ouvert et faisant grimper les prix au comptant. Épuisement des stocks boursiers : Les stocks certifiés par l’ICE n’ont cessé de baisser depuis plus d’un mois, tombant à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années.

Les stocks certifiés par l’ICE n’ont cessé de baisser depuis plus d’un mois, tombant à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années. Goulots d’étranglement liés à la récolte et à la logistique : Les retards de récolte au Brésil ont ralenti les premières arrivées sur le marché. Parallèlement, de graves difficultés logistiques en Colombie, suite à un séisme majeur, aggravées par les dégâts causés par les pluies en milieu de campagne, ont limité les flux d’exportation à court terme.

Les retards de récolte au Brésil ont ralenti les premières arrivées sur le marché. Parallèlement, de graves difficultés logistiques en Colombie, suite à un séisme majeur, aggravées par les dégâts causés par les pluies en milieu de campagne, ont limité les flux d’exportation à court terme. Pénurie au comptant contre excédent à terme : Alors que les approvisionnements physiques immédiats sont bloqués ou retardés, le consensus du marché table toujours sur une récolte brésilienne substantielle plus tard dans le cycle 2026/27. Cela crée une forte dichotomie : des prix élevés aujourd’hui, suivis d’un soulagement attendu demain. Les écarts de cours du café ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Source : Bloomberg Finance LP Perspectives météorologiques dans les principales régions de culture Les fondamentaux du marché physique restent étroitement liés aux conditions météorologiques dans les principales régions productrices d’arabica et de robusta : Brésil : Les ceintures de culture centrales connaissent une sécheresse saisonnière, ce qui reste défavorable à la régénération des caféiers et au développement des grains.

Les ceintures de culture centrales connaissent une sécheresse saisonnière, ce qui reste défavorable à la régénération des caféiers et au développement des grains. Colombie et Amérique centrale : la Colombie est confrontée à des perturbations persistantes des exportations dues à des pluies excessives et à des dégâts sismiques, tandis que le Mexique fait état de conditions de culture favorables.

la Colombie est confrontée à des perturbations persistantes des exportations dues à des pluies excessives et à des dégâts sismiques, tandis que le Mexique fait état de conditions de culture favorables. Afrique de l’Est et de l’Ouest : la Côte d’Ivoire, le Ghana et les producteurs d’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya, Tanzanie) connaissent des averses isolées à éparses, avec des températures proches ou supérieures à la normale.

la Côte d’Ivoire, le Ghana et les producteurs d’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya, Tanzanie) connaissent des averses isolées à éparses, avec des températures proches ou supérieures à la normale. Asie-Pacifique : le Vietnam bénéficie de pluies de mousson globalement favorables qui favorisent le développement du robusta, tandis que l’Indonésie connaît des conditions correctes malgré une sécheresse saisonnière persistante. Analyse technique : CAFÉ (D1) Les contrats à terme sur l’Arabica rebondissent fortement aujourd’hui, enregistrant une cassure décisive au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (EMA30) (318,85 $), tandis que le cours se maintient fermement autour du niveau de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10) (323,36 $). Malgré la récente consolidation qui a duré plusieurs semaines et la forte baisse provoquée par le renouvellement des contrats, le contexte technique reste haussier. L'alignement des moyennes mobiles renforce la structure haussière sous-jacente, la MME10 se situant au-dessus de la MME30 et de la MME100. Le maintien de la dynamique au-dessus du support de la MME10 préserve la tendance haussière générale, ouvrant la voie aux acheteurs pour viser le retracement de Fibonacci à 23,6 % (330,07 $) et les récents plus hauts locaux proches de 350 $. Source: xStation5

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