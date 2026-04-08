Le prix du pétrole s'effondre de 10 % 📉

Le prix du pétrole s'effondre après que les États-Unis ont annulé in extremis une frappe prévue contre l'Iran et ont conclu, grâce à la médiation du Pakistan, un cessez-le-feu de deux semaines avec Téhéran. Le Brent (OIL) a chuté de plus de 10 % pour s'établir à environ 94 dollars le baril, alors qu'il avait ouvert la séance à un niveau encore plus bas, proche de 91 dollars. Une partie du trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz reprend, ce qui devrait atténuer les contraintes d’approvisionnement à court terme et permettre à l’Europe et à l’Asie de reconstituer partiellement leurs stocks. Trump a indiqué que les États-Unis avaient déjà accepté certains éléments de la proposition de paix en dix points de l’Iran lors de négociations antérieures, avant les frappes américaines et israéliennes sur Téhéran. Selon le président américain, les objectifs militaires de l’opération ont été atteints, et le cadre proposé pourrait servir de point de départ à un accord plus large.

Toutefois, les travaux de réparation majeurs sur les infrastructures pétrolières du golfe Persique devraient rester en suspens jusqu’à la conclusion d’un accord de paix complet, et non d’un simple cessez-le-feu temporaire. Selon Rystad Energy, une reconstruction complète des infrastructures de la région pourrait prendre des années et coûter plus de 25 milliards de dollars.

Si un accord global venait finalement à être conclu, les prix du pétrole pourraient subir des pressions et revenir aux niveaux d'avant le conflit, soit environ 71 dollars le baril. Pour l'instant, toutefois, ce scénario reste incertain. Dans les semaines à venir, le marché devrait rester dans une situation d'incertitude, pris entre le risque d'une reprise du conflit, qui pourrait déclencher une nouvelle flambée des prix, et la possibilité d'une baisse plus prononcée. Même dans des conditions pacifiques, la réparation des dommages causés aux infrastructures de raffinage prendra probablement plusieurs mois, et le rétablissement complet s'étendra sur une période bien plus longue. Les marchés vont désormais se concentrer sur les signaux émis par les délégations américaine et iranienne, en particulier sur les lignes rouges essentielles telles que l'enrichissement d'uranium et le contrôle du transit par le détroit d'Ormuz. Des redevances potentielles d'environ 2 millions de dollars par pétrolier pourraient générer jusqu'à 40 milliards de dollars par an pour l'Iran, ce qui, combiné à l'allègement des sanctions, renforcerait considérablement sa position dans la région. C'est un scénario que Washington et ses alliés pourraient ne pas être disposés à accepter. Environ 20 000 navires transitent par le détroit chaque année. OIL (H1) Source: xStation5

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