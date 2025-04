Le secrétaire au Trésor Bessent et Neel Kashkari s’expriment sur les tarifs douaniers et l’économie 🏛️

Alors que les tensions commerciales internationales s’intensifient, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré qu’il prendrait personnellement la tête des négociations tarifaires aux États-Unis. Il a également signalé que les discussions autour d’un nouveau projet de loi de réduction fiscale progressaient rapidement et que plus de 70 pays avaient d’ores et déjà pris contact avec l’administration américaine afin d’entamer des pourparlers bilatéraux. Déclarations de Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile « Nous espérons réduire le ratio dette/PIB d’un point de pourcentage par an. »

« Notre objectif est de désendetter le secteur public tout en stimulant l’endettement du secteur privé. »

« Les discussions sur la réforme fiscale avancent mieux que prévu. »

« Je m’attends à parvenir à un accord avec nos alliés, avant d’approcher la Chine en groupe. » À propos des propos espagnols suggérant un rapprochement avec Pékin : « Ce serait comme se tirer une balle dans le pied. »

« La Chine est le seul pays à avoir intensifié les mesures commerciales. »

« Nous sommes littéralement submergés par les demandes de pays souhaitant négocier à Washington — 70 négociations sont actuellement prévues. »

« Les niveaux de droits de douane actuels représentent un plafond, tant que d’autres pays n’adoptent pas de mesures de rétorsion. »

« Sur le plan économique, nous sommes en assez bonne santé. »

« Malgré un certain niveau d’incertitude, les entreprises me disent que l’économie reste très solide. » Bessent a également précisé que le rôle élargi du Trésor dans la régulation financière s’exercera via le Financial Stability Oversight Council (FSOC), le President’s Working Group on Capital Markets, ainsi qu’en coopération avec les régulateurs bancaires. « Le Trésor va jouer un rôle plus important dans la régulation financière. » Et de conclure : « C’est au tour de l’Amérique réelle (Main Street), pas de Wall Street. » Selon lui, la déréglementation devrait permettre aux banques d’acheter davantage de bons du Trésor américains. Déclarations de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis : « Le risque de désancrage des anticipations d’inflation semble s’être accru de manière significative. »

« Une fois que nous serons confiants dans la stabilité de ces anticipations, nous pourrons nous pencher sur les compromis entre nos objectifs de politique monétaire. »

« Les barrières à une modification des taux sont désormais plus élevées en raison des tarifs. »

« À court terme, l’inflation va augmenter, le pouvoir d’achat va diminuer, les investissements vont probablement reculer et le PIB va se contracter à cause des droits de douane. »

« Les droits de douane annoncés sont beaucoup plus élevés et étendus que prévu, entraînant un impact économique plus lourd et un choc de confiance. »

« Le seuil pour une baisse de taux est désormais plus élevé, même en cas de ralentissement économique ou du marché du travail. »

« Aucune réponse de politique monétaire — ni à la hausse ni à la baisse — ne doit être exclue. »

« La priorité absolue est de maintenir les anticipations d’inflation à long terme bien ancrées. »

« Il est trop risqué d’ignorer les effets inflationnistes des droits de douane. »

« La baisse du taux d’intérêt neutre, liée aux tarifs, réduit le besoin immédiat de hausse des taux. »

« Le resserrement monétaire s’opère de lui-même, ce qui diminue la nécessité d’une action supplémentaire. »

« Je pourrais revoir mes prévisions si l’incertitude venait à se dissiper rapidement. » En conclusion, Kashkari insiste sur le fait que, malgré l’environnement incertain, la Fed doit avant tout préserver la stabilité des anticipations d’inflation à long terme, tout en restant flexible face à l’évolution du contexte économique et commercial.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."