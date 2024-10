Le sucre poursuit sa hausse, soutenu par le pétrole et les incendies au Brésil 📈

Les contrats à terme sur le sucre (SUGAR) sur l’ICE enregistrent des gains après un report, prolongeant les hausses des deux dernières séances. Cela est dû à une baisse surprenante de la production dans les principaux marchés brésiliens. L'association agricole Unica a rapporté hier que la production de sucre dans la partie centrale-sud du Brésil a chuté de 6 % au cours de la deuxième quinzaine d’août par rapport à l'année précédente, bien qu'elle ait augmenté de près de 4 % jusqu'au début du mois d'août. Cette situation s'explique par les importants incendies qui ont pesé sur l'approvisionnement dans des régions clés pour les récoltes brésiliennes. En outre, la hausse de plus de 2 % du pétrole brut WTI hier a exercé une pression sur le marché, favorisant une importante couverture des positions vendeuses sur le sucre. Mardi encore, les prix des contrats étaient à des plus bas de deux semaines, les baisses étant accentuées par une chute de plus de 5 % des prix du pétrole, passant sous les 70 dollars le baril. Des prix du pétrole plus bas tendent à faire baisser les prix de l'éthanol, ce qui peut inciter les usines à détourner davantage de canne à sucre vers la production de sucre plutôt que d’éthanol, augmentant ainsi l’offre.

Jusqu'à récemment, le marché craignait que les pluies de mousson en Inde ne conduisent à une récolte abondante. Le Département météorologique indien a rapporté que les précipitations en Inde pendant la saison des moussons, jusqu’au 5 septembre, étaient supérieures de 8 % à la moyenne à long terme à la fin de la saison des moussons.

Cependant, alors que la saison des moussons touche à sa fin, le marché commence lentement à se concentrer sur d'autres facteurs, notamment les tensions causées par la situation au Brésil. Fin août, les prix ont grimpé alors que la sécheresse et la chaleur excessive ont provoqué des incendies massifs qui ont endommagé les cultures dans la région de São Paulo. Le groupe de producteurs de canne Orplana a rapporté que jusqu'à 80 000 hectares de cultures de canne à sucre avaient brûlé. En réponse à ces estimations, les spécialistes des matières premières de Green Pool estiment que jusqu'à 5 millions de tonnes de canne à sucre ont pu être perdues à cause des incendies.

L'estimation de la production de sucre du Brésil pour la saison 2024/25 a été réduite à 39,2 millions de tonnes contre 40,0 millions de tonnes mardi dernier en raison des dommages causés par la sécheresse et les incendies. De plus, Covrig Analytics a relevé mardi son estimation du déficit mondial de sucre pour 2024/25 à -600 000 tonnes contre une estimation précédente de -300 000 tonnes.

L'Organisation internationale du sucre (ISO) a estimé, le 30 août dernier, le déficit mondial de sucre pour 2024/25 à -3,58 millions de tonnes, bien supérieur à l'estimation de -200 000 tonnes pour 2023/24. L'ISO a également évalué la production mondiale de sucre pour 2024/25 à 179,3 millions de tonnes, soit une baisse de -1,1 % par rapport à la saison 2023/24. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."