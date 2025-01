Le SUCRE rebondit après avoir atteint son plus bas niveau local, alors que les prix du pétrole augmentent 📈

Le renforcement du dollar américain et l'amélioration des perspectives d'approvisionnement ont exercé une pression sur les marchés à terme du sucre ces dernières semaines. Cependant, aujourd'hui, le SUCRE est la matière première agricole la plus forte, gagnant près de 1,5 % alors que les prix du pétrole augmentent. Dans les principaux pays exportateurs de sucre, comme le Brésil, la canne à sucre est utilisée à la fois pour la production de sucre et d'éthanol, ce dernier servant de biocarburant pour remplacer les combustibles fossiles. Lorsque les prix du pétrole augmentent, la production d'éthanol devient plus rentable, ce qui incite les producteurs à allouer une plus grande partie de la canne à sucre à l'éthanol, au détriment de la production de sucre. Ce changement peut réduire l'offre de sucre sur le marché, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix. Le 21 novembre, l'Organisation internationale du sucre (ISO) a réduit ses prévisions de déficit mondial de sucre pour 2024/25 à -2,51 millions de tonnes, contre une prévision de -3,58 millions de tonnes en août. L'ISO a également relevé ses prévisions d'excédent de sucre mondial pour 2023/24 à 1,31 million de tonnes, par rapport à une projection d'août de seulement 200 000 tonnes.

L'USDA, dans son récent rapport annuel publié le 21 novembre, prévoit que la production mondiale de sucre 2024/25 grimpera de +1,5% en glissement annuel pour atteindre un record de 186,61 MMT et que la consommation mondiale de sucre 2024/25 augmentera en dessous de ce niveau, à un rythme de +1,2% en glissement annuel ; mais atteindra un nouveau record à 179,6 MMT. Cependant, l'USDA prévoit également que les stocks mondiaux de sucre en fin de campagne 2024/25 diminueraient de -6,1% en glissement annuel à près de 45,43 MMT. Rapport sur les engagements des négociants (31 décembre 2024) En lisant le rapport CoT sur le sucre du 31 décembre, nous pouvons constater une réduction significative des positions courtes des négociants commerciaux (producteurs/négociants), ce qui suggère que les participants commerciaux sont moins baissiers sur les prix du sucre, anticipant peut-être une stabilisation des prix ou même des prix plus élevés.

Cependant, l'augmentation notable des positions courtes des grands spéculateurs du groupe Managed Money indique que ces participants au marché sont beaucoup plus baissiers. Cependant, une grande partie de ce positionnement peut provenir de stratégies de « suivi de tendance » ou de gestionnaires multi-actifs, et nous pouvons estimer que les commerciaux peuvent avoir une meilleure vision de la dynamique du marché.

Malgré ce changement, nous pouvons voir que les entreprises ont toujours une position courte nette de près de -82.8k contrats, tandis que les grands spéculateurs de Managed Money se défont partiellement de leurs paris toujours haussiers avec une position acheteuse nette de près de +50k contrats à terme sur le sucre. Positions commerciales courtes : 409 112 contrats (diminution de 14 004) avec seulement 1146 contrats d'augmentation des positions longues à 326 346. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Positions courtes : 106 871 contrats (augmentation de 18 142) avec seulement 903 contrats augmentés dans les positions longues ; à 156 781 contrats. SUCRE (D1, intervalle H1) En général, les perspectives d'approvisionnement en sucre sont toujours plus favorables pour les baissiers, cependant des tentatives spéculatives pour augmenter les prix du sucre peuvent être en cours, en particulier si les prix du pétrole augmentent encore alors que le marché du sucre atteint le territoire de survente après avoir chuté de près de 24 USD à 19 USD sur l'ICE. Source: xStation5 Source: xStation5

