Le titre Photronics s'effondre de 30 % après la publication de résultats décevants au premier trimestre 📉

Photronics (PLAB.US), l’un des principaux fabricants mondiaux de photomasques pour l’industrie des semi-conducteurs, a publié des résultats qui ont fortement déçu Wall Street et provoqué une vague massive de ventes du titre. Non seulement la société n’a pas répondu aux attentes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, mais elle a également publié des prévisions inférieures aux prévisions pour le trimestre à venir. En conséquence, le titre a chuté d'environ 26 à 29% immédiatement après la publication du rapport, bien qu'il ait encore progressé d'environ 67 % depuis le début de l'année avant la publication des résultats et de plus de 200% au cours des 12 derniers mois.

Pour le marché, cela a clairement rappelé que même les entreprises bénéficiant indirectement de l'essor de l'IA ne sont pas totalement à l'abri des problèmes traditionnels de l'industrie des semi-conducteurs, tels que les retards dans le lancement de nouveaux modèles, l'affaiblissement de la demande sur certains marchés finaux ou la hausse des pressions sur les coûts. La société a explicitement déclaré que les tensions géopolitiques, en particulier le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, avaient eu un impact négatif tant sur son environnement commercial que sur la visibilité de la demande.

Faits marquants

Photronics a annoncé un chiffre d’affaires inférieur d’environ 6,7 millions de dollars aux prévisions consensuelles, les ventes restant pratiquement stables d’une année sur l’autre.

La société poursuit la mise en œuvre de projets d’expansion stratégique aux États-Unis et en Corée du Sud visant à soutenir sa croissance future.

Le chiffre d'affaires du segment des circuits intégrés haut de gamme a reculé de 5%, décevant les investisseurs qui s'attendaient à une contribution plus forte de la demande liée à l'IA à court terme, tandis que le segment des écrans plats a progressé de 13%.

Les résultats ont été affectés négativement par des conditions de marché difficiles, notamment des taux d'utilisation élevés des usines et des contraintes d'approvisionnement en mémoire. Le chiffre d'affaires total s'est établi à 210 millions de dollars, stable d'une année sur l'autre.

Le BPA dilué selon les PCGR a atteint 0,54$, soit un peu plus que les estimations consensuelles. Le BPA non conforme aux PCGR s'est établi à 0,42$, en partie affecté par les effets de change.

La marge brute s'est maintenue à 31%, reflétant un effet de levier opérationnel continu, tandis que la marge d'exploitation a atteint 20%.

Photronics est actuellement valorisée à environ 18,5 fois les bénéfices passés (ratio C/B) et à environ 15 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois.

Photronics : un pilier méconnu de l'industrie des semi-conducteurs ?

Photronics opère dans l'un des créneaux les plus stratégiques de toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. L'entreprise fabrique des photomasques, des gabarits d'une extrême précision utilisés lors du processus de lithographie pour transférer les motifs des circuits sur des plaquettes de silicium. Sans photomasques, la production moderne de puces serait pratiquement impossible.

Le modèle économique de Photronics diffère de celui des fabricants de puces traditionnels. L'entreprise ne conçoit pas de processeurs et ne fabrique pas de plaquettes. Elle fournit plutôt des outils essentiels utilisés par les fonderies, les fabricants de mémoire et les sociétés de conception de semi-conducteurs. Concrètement, cela signifie que Photronics dépend fortement de l'activité globale de l'industrie des semi-conducteurs et du nombre de nouvelles conceptions de puces entrant en production.

C'est précisément pour cette raison que l'entreprise est souvent considérée comme un indicateur très sensible du cycle global des semi-conducteurs. Lorsque les entreprises de semi-conducteurs réduisent leurs nouveaux projets ou retardent le lancement de puces de nouvelle génération, Photronics en ressent généralement très rapidement les effets.

Photronics affiche ses meilleures performances lorsque ses clients migrent vers de nouvelles technologies de fabrication et réalisent un grand nombre de « tape-outs », c'est-à-dire la première mise en production de nouveaux modèles de puces. Chaque nouvelle génération de GPU, de mémoire HBM ou d’accélérateurs IA avancés crée une demande pour des photomasques de plus en plus complexes et à plus forte marge.

Le problème survient lorsque les usines de fabrication atteignent leurs limites de capacité ou que les clients reportent le lancement de nouvelles puces. Même avec une très forte demande finale en IA, Photronics peut tout de même connaître un ralentissement des commandes à court terme presque immédiatement.

Les résultats ont montré les premiers signes d’un ralentissement

Au cours de son deuxième trimestre fiscal, Photronics a généré un chiffre d’affaires de 209,9 millions de dollars, contre 211 millions de dollars un an plus tôt. La baisse des ventes en elle-même était minime, mais les résultats se sont avérés bien inférieurs aux attentes des analystes, qui tablaient sur environ 216 à 216,7 millions de dollars.

La rentabilité a été encore plus décevante. Le BPA ajusté s'est établi à 0,42 dollar, contre des prévisions d'environ 0,53 dollar. Cependant, les investisseurs ont également remarqué un paradoxe intéressant : malgré la réaction sévère des marchés boursiers, le résultat net de la société a tout de même fortement augmenté d'une année sur l'autre. Le résultat net selon les PCGR a atteint 31,4 millions de dollars, contre seulement 8,9 millions de dollars un an plus tôt, tandis que le BPA dilué est passé de 0,15 dollar à 0,54 dollar, dépassant légèrement le consensus du marché.

Le rapport a néanmoins révélé une nette détérioration de la composition des activités de la société. Le chiffre d’affaires du segment des circuits intégrés haut de gamme, qui comprend les photomasques pour semi-conducteurs les plus avancés de la société, a reculé de 5%. Parallèlement, le segment lié aux écrans FPD a progressé de 13%, compensant en partie la faiblesse de l’activité principale des semi-conducteurs.

Il s’agit d’un signal important pour les investisseurs, car les photomasques pour circuits intégrés avancés génèrent les marges les plus élevées et sont les plus directement liés à l’essor de l’IA et à la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Malgré la pression sur le chiffre d'affaires, la société a maintenu une rentabilité relativement solide. La marge brute a atteint 31%, tandis que la marge d'exploitation est restée autour de 20 %, ce qui montre que Photronics continue de bénéficier d'un effet de levier opérationnel et de barrières technologiques élevées à l'entrée.

Cela suggère que le principal problème n'était pas un effondrement de l'activité en soi, mais plutôt des attentes extrêmement élevées des investisseurs à la suite de la précédente hausse des semi-conducteurs tirée par l'IA.

Les prévisions s’avéraient encore plus préoccupantes. La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 207 et 215 millions de dollars pour le trimestre à venir, avec un point médian autour de 211 millions de dollars, alors que Wall Street s’attendait à environ 218,9 millions de dollars. Les prévisions de bénéfices se sont également révélées nettement inférieures aux attentes, Photronics tablant sur un BPA compris entre 0,39 et 0,45 dollar, contre des prévisions des analystes proches de 0,54 dollar.

Le marché a réagi de manière particulièrement négative aux commentaires de la direction concernant les retards dans les nouveaux projets de puces. Le PDG Peter Kirlin et le directeur financier Eric Rivera ont déclaré que certains lancements de puces avaient été reportés en raison d’une utilisation extrêmement élevée des usines, de pénuries d’approvisionnement en mémoire, de pressions croissantes sur les coûts des équipementiers et de tensions géopolitiques.

M. Rivera a également souligné que le conflit entre les États-Unis et l'Iran au cours du trimestre avait encore réduit la visibilité de la demande et accru l'incertitude des clients. La direction a en outre reconnu qu'après le Nouvel An chinois, la société avait connu un ralentissement inhabituellement prolongé qui avait perturbé la reprise saisonnière normale des commandes.

Il s'agit d'un signal extrêmement important pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Photronics occupe une place très en amont dans la chaîne de production, ce qui signifie que les retards dans les nouveaux projets de puces apparaissent souvent ici plus tôt que dans les rapports financiers des plus grands fabricants de semi-conducteurs.

L'IA apporte certes une aide, mais elle ne résout pas les problèmes d'approvisionnement

L'aspect le plus intéressant de ce rapport est peut-être que, fondamentalement, la situation de l'entreprise ne semble pas catastrophique. L'EBITDA a augmenté de près de 45 % d'une année sur l'autre, tandis que la marge d'EBITDA a dépassé les 40%. Photronics continue de bénéficier de la croissance à long terme de la demande en puces de pointe, notamment dans les domaines de l'IA, des centres de données et des applications de mémoire haute performance.

Le problème est que l'essor de l'IA ne se répercute pas de manière uniforme sur l'ensemble du marché des semi-conducteurs. Les principaux bénéficiaires sont actuellement les fabricants de GPU, les fournisseurs de mémoire HBM et les fonderies les plus avancées. Des entreprises comme Photronics restent fortement dépendantes du rythme global de lancement de nouvelles puces par leurs clients.

Concrètement, cela signifie que même si les dépenses en IA restent extrêmement élevées, certains segments du marché des semi-conducteurs peuvent tout de même connaître des périodes de ralentissement temporaire.

L'un des signes avant-coureurs les plus notables a été l'augmentation du délai de rotation des stocks, qui est passé de 39 jours au trimestre précédent à 43 jours. Dans l'industrie des semi-conducteurs, la hausse des niveaux de stocks figure souvent parmi les premiers signes d'un affaiblissement de la demande ou d'un ralentissement des commandes.

Pour Photronics, cela n'indique pas nécessairement un problème structurel majeur pour l'instant, mais les investisseurs surveillent de près tout signe de détérioration du cycle des semi-conducteurs, en particulier après la forte reprise du secteur tirée par l'IA.

L'entreprise poursuit ses investissements massifs malgré des pressions à court terme

Malgré des résultats en baisse, Photronics continue d'investir massivement dans le développement de technologies de photomasques de pointe. L'entreprise renforce ses capacités de production tant aux États-Unis qu'en Corée du Sud afin de consolider sa position sur le segment haut de gamme, où les barrières technologiques à l'entrée restent extrêmement élevées.

Il s'agit là d'un élément crucial de la stratégie à long terme de l'entreprise. La fabrication de photomasques de pointe pour les procédés de lithographie modernes devient de plus en plus complexe et coûteuse en capital, ce qui limite la concurrence. À terme, cela pourrait permettre à Photronics de maintenir des marges élevées et de tirer parti de la croissance continue de la demande en semi-conducteurs de pointe liés à l'IA.

Un autre facteur important est le bilan très solide de l'entreprise. Photronics fonctionne actuellement sans dette nette et détient plus de liquidités que de dettes, ce qui lui confère une grande flexibilité financière pour continuer à investir même pendant les périodes de faiblesse temporaire du marché.

Cependant, les investisseurs craignent que les prochains trimestres n'entraînent un nouveau ralentissement des commandes avant que les nouveaux investissements ne commencent à contribuer de manière significative à la croissance du chiffre d'affaires.

La réaction du marché met en évidence à quel point les attentes étaient devenues élevées

La baisse de près de 30% du cours de l'action reflète principalement à quel point les attentes des investisseurs étaient devenues élevées pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Au cours des derniers trimestres, le marché a largement ignoré la plupart des signes de cyclicité du secteur, partant du principe que le boom de l'IA entraînerait une croissance ininterrompue pour pratiquement toutes les entreprises technologiques.

Photronics a rappelé aux investisseurs que les semi-conducteurs restent l’un des secteurs les plus cycliques au monde. Même les entreprises occupant des positions stratégiquement importantes dans la chaîne d’approvisionnement peuvent être confrontées à de fortes fluctuations de la demande, à des retards de projets et à une pression sur leurs marges.

La question clé est désormais de savoir si les défis actuels de l’entreprise ne représentent qu’une perturbation temporaire causée par des goulots d’étranglement de production à court terme et des tensions géopolitiques, ou s’ils marquent le début d’une phase de ralentissement plus généralisée du marché des semi-conducteurs après la hausse record alimentée par l’IA.

Source: xStation5