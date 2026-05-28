Orlen dépasse les prévisions avec son meilleur trimestre depuis 2023 📈

La plus grande entreprise de la région d'Europe centrale et orientale, le géant pétrolier polonais Orlen (PKN.PL), a entamé l'année 2026 avec ses meilleurs résultats trimestriels depuis trois ans, dépassant largement les attentes du marché. Les résultats du groupe ont été principalement portés par la forte hausse des prix du pétrole suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient et au blocus du détroit d'Ormuz, une voie de communication clé pour le transport mondial de pétrole brut. En conséquence, la société a non seulement amélioré la rentabilité de ses segments carburants et énergie, mais a également démontré une situation financière très solide malgré un environnement de marché exceptionnellement volatil. Il est important de noter qu'Orlen fait également état d'une croissance de ses marges hors carburants, ce qui devrait être perçu positivement par les investisseurs.

Points clés

Orlen a enregistré un bénéfice net de 8,15 milliards de PLN au premier trimestre 2026, en hausse de près de 94 % par rapport à l'année précédente et dépassant de près de 25 % les attentes du marché.

L'EBITDA ajusté selon la méthode LIFO a augmenté pour atteindre 14,1 milliards de PLN, dépassant les prévisions des analystes de plus de 5 %.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 75,8 milliards de PLN, la société ayant dépassé pratiquement toutes les estimations consensuelles des analystes.

La hausse des prix du pétrole et des carburants a soutenu les solides performances des segments du raffinage, de l'énergie et de la vente au détail.

La direction a recommandé un dividende record de 9,3 milliards de PLN tout en maintenant des dépenses d'investissement élevées.

L'action Orlen a progressé de près de 37 % depuis le début de l'année et de 86 % en glissement annuel, soit un peu moins que la croissance de 94 % des bénéfices de la société sur un an.

La forte amélioration de la rentabilité justifie la récente remontée du titre, et si les prix du pétrole se maintiennent près de 100 dollars le baril au second semestre, la société pourrait se diriger vers la meilleure année de son histoire.

Source: Orlen

La géopolitique et la hausse des prix du pétrole ont alimenté le trimestre record d’Orlen

Le premier trimestre 2026 a mis en évidence à quel point les performances d’Orlen restent étroitement liées aux marchés mondiaux des matières premières. L’intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le blocus du détroit d’Ormuz ont entraîné une forte hausse des prix du pétrole, le prix moyen du Brent atteignant 81,1 dollars le baril, contre 75,7 dollars un an plus tôt. Dès le mois de mars, les marchés avaient déjà commencé à anticiper des scénarios dans lesquels le prix du pétrole pourrait grimper vers 100–120 dollars le baril.

Pour Orlen, cela s’est traduit par une forte hausse de la rentabilité. Le groupe a enregistré un EBITDA LIFO ajusté de 14,1 milliards de zlotys et un bénéfice net de 8,15 milliards de zlotys, signant ainsi son meilleur résultat trimestriel depuis début 2023. Ce qui ressort encore davantage, c’est à quel point la société a largement dépassé les attentes des analystes. Le consensus du marché tablait sur un bénéfice net d’environ 6 à 6,5 milliards de PLN, alors que le résultat réel s’est avéré supérieur de près de 25 %.

Le contexte macroéconomique favorable a également poussé les prix des carburants en Pologne à des niveaux records. Le diesel a temporairement frôlé les 8 PLN le litre, tandis que l’essence Pb95 s’est rapprochée des 7 PLN. Le gouvernement a réagi en instaurant des plafonds de prix temporaires et des réductions d’impôts, tout en entamant simultanément l’élaboration d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels visant les entreprises du secteur de l’énergie.

La solidité du bilan d’Orlen mérite également d’être soulignée. La société a généré 8,5 milliards de PLN de flux de trésorerie d’exploitation tout en maintenant un ratio dette nette/EBITDA proche de zéro. Cela a permis à la fois de verser un dividende record et de poursuivre des dépenses d’investissement dépassant les 5 milliards de PLN pour le seul trimestre.

Les segments d'activité ont confirmé la solidité du modèle intégré d'Orlen

Les résultats du premier trimestre ont une nouvelle fois confirmé que le principal avantage concurrentiel d'Orlen reste sa structure d'activité diversifiée. Le segment Upstream & Supply a été le principal contributeur, générant environ 5 milliards de PLN d'EBITDA, bénéficiant directement de la hausse des prix des matières premières. Le segment Énergie a également affiché des résultats très solides, avec un EBITDA de 4,7 milliards de PLN, soutenu par une production plus élevée d'électricité et de chaleur.

Une amélioration significative a également été observée dans le segment « Consommateurs et produits », qui comprend les ventes au détail de carburants, de gaz et d’électricité. L’EBITDA de cette division est passé de 0,8 milliard de PLN au trimestre précédent à 1,7 milliard de PLN. Les ventes de carburants ont augmenté de 2 % en glissement annuel, celles de gaz de 11 % et celles d’électricité de 14 %.

Les activités de raffinage sont également restées exceptionnellement solides, le débit total de brut atteignant 9,4 millions de tonnes. Dans le même temps, le secteur pétrochimique a continué d’évoluer dans un environnement de marché plus difficile, montrant que tous les segments d’activité n’ont pas bénéficié de la même manière de la hausse des prix des matières premières.

L’un des éléments les plus intéressants du rapport a été le changement de méthodologie de reporting des marges de raffinage. Orlen a remplacé son ancien indicateur de marge de raffinage par un nouvel indicateur de marge de raffinage pour l’Europe centrale et orientale (CEE), qui, selon la société, reflète mieux les conditions réelles du marché suite au déclenchement du conflit au Moyen-Orient. La nouvelle méthodologie a considérablement réduit les niveaux de marge historiques précédemment publiés, ce qui peut être interprété comme une présentation plus prudente et réaliste de la rentabilité du raffinage.

Orlen augmente ses ventes et ses investissements malgré la pression du marché

Les dernières données montrent que l'amélioration des performances de la société ne s'explique pas uniquement par la hausse des prix du pétrole. Orlen a enregistré une croissance soutenue par des augmentations tangibles des volumes de vente dans presque tous ses principaux secteurs d'activité — des carburants et du gaz aux engrais et à l'électricité. Ceci est particulièrement important car cela suggère que les résultats plus solides de la société ne sont pas uniquement le résultat d’un choc temporaire des prix des matières premières.

Les marges sur les produits de raffinage se sont particulièrement améliorées. Les prix du diesel ont augmenté de 25 % en glissement annuel, ceux du kérosène ont bondi de 40 %, tandis que les prix du fioul domestique léger ont progressé de 21 %. Cela a créé un environnement très favorable pour le segment aval, qui a bénéficié à la fois de prix plus élevés et de volumes de vente accrus.

La structure de la croissance des ventes mérite également d’être soulignée. Orlen a augmenté ses ventes de GPL de 35 % en glissement annuel, celles d’engrais de 17 %, celles de PVC de 38 % et celles de PTA de 33 %. Cela suggère que l’amélioration des conditions de marché s’est étendue au-delà du secteur traditionnel des carburants pour toucher les segments pétrochimiques et industriels, qui étaient restés sous la pression d’une faible demande européenne au cours des trimestres précédents.

Un autre facteur positif a été la baisse des coûts d'exploitation. Le total des charges d'exploitation a diminué de 2,6 milliards de PLN en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des coûts d'achat du gaz naturel et du pétrole brut. En conséquence, le groupe a amélioré sa rentabilité non seulement grâce à la hausse des prix des produits, mais aussi grâce à une structure de coûts plus favorable.

Actions Orlen (PKN.PL)

Les actions Orlen ont connu un léger refroidissement du sentiment ces dernières semaines, mais les résultats exceptionnellement solides de la société devraient soutenir une nouvelle progression vers des sommets historiques après l'ouverture de la séance de négociation d'aujourd'hui en Pologne. En revanche, les prix du pétrole ont légèrement baissé au cours du deuxième trimestre, ce qui laisse penser qu'il pourrait être difficile, bien que pas impossible, de réitérer ces résultats exceptionnels au cours du trimestre actuel.

Les principaux niveaux de soutien à court terme se situent près de 135 PLN et 128 PLN par action, ce qui correspond à la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours et à la limite inférieure du canal haussier. Parallèlement, le soutien à long terme de l'EMA à 200 jours reste à près de 30 % en dessous du cours actuel de l'action. La résistance est définie par les récents sommets proches de 147 PLN par action et par la limite supérieure du canal haussier.

Source: xStation5

Eryk Szmyd Analyste des marchés financiers, XTB