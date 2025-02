Le VIX gagne 3 %, Wall Street restant dans l'incertitude face aux tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine 🗽

L'indice de volatilité CBOE VIX a connu une certaine volatilité au cours des deux derniers jours, mais a rendu la grande majorité des gains dictés par les droits de douane sur le commerce avec le Mexique et le Canada, après que Trump les a abandonnés à la dernière minute et a reporté la décision de 30 jours supplémentaires. Toutefois, des droits de douane de 10 % ont déjà été imposés à la Chine. Les marchés tentent d'analyser les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur le marché boursier et l'économie ; les contrats à terme sur les indices américains sont en perte de vitesse ; l'indice US500 est en baisse de près de 0,7 %, ce qui favorise un nouveau dénouement du VIX. En tant que partenaire commercial majeur des États-Unis, la Chine a déjà annoncé des droits de douane de rétorsion de 15 % ; cela inclura le charbon et le GNL, et 10 % sur le pétrole et les produits américains sous la forme de machines agricoles, de camions et d'équipements d'infrastructure pour le secteur minier. En outre, la Chine a lancé une enquête visant Alphabet (GOOGL.US). Elle a également introduit des contrôles à l'exportation sur un certain nombre de minéraux clés : le tungstène, le tellure, le ruthénium et le molybdène.

Le ministère chinois du commerce a dĂ©clarĂ© avoir ajoutĂ© deux entreprises amĂ©ricaines, PVH Group et Illumina Inc, Ă la liste des entitĂ©s non fiables, ce qui les expose Ă des restrictions ou Ă des sanctions ; les actions de ces deux entreprises ont perdu respectivement 3,5 et 5 % avant la mise sur le marchĂ©. Dans le mĂŞme temps, le ministère n'a pas indiquĂ© exactement ce dont les deux entreprises sont accusĂ©es ; envoyant potentiellement un signal aux AmĂ©ricains que d'autres entreprises basĂ©es aux États-Unis pourraient connaĂ®tre un sort similaire si les frictions commerciales prennent un tournant pour le pire et qu'un accord avec Trump n'est pas conclu. PVH est une sociĂ©tĂ© d'habillement qui possède des marques aussi connues que Tommy Hilfiger et Calvin Klein, et Illumina est une sociĂ©tĂ© de biotechnologie spĂ©cialisĂ©e dans le sĂ©quençage du gĂ©nome. Indice VIX (intervalle M15) Sur l'intervalle de 15 minutes, nous constatons que l'indice de volatilitĂ© tente de reprendre son Ă©lan Ă la hausse et a dĂ©passĂ© les moyennes mobiles de 50 et 200 sĂ©ances. Sur l'intervalle court, la zone autour du retracement de 61,8 Fibo de la dernière vague de hausse a servi de support, mais le prix a rĂ©agi Ă la rĂ©sistance du retracement de Fibonacci de 18,88. Le niveau proche de 19 est Ă©galement celui oĂą la pression pour prendre des bĂ©nĂ©fices serait probablement Ă©levĂ©e. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Â

Source: xStation5

