Alors que les marchés des devises traversent une période d’incertitude, le yen japonais s’affirme comme une alternative de choix face aux monnaies européennes. Depuis janvier, la devise nippone a progressé jusqu’à 3 % face à l’euro, au franc suisse et à la livre sterling, une tendance qui reflète les anticipations des investisseurs sur les divergences des politiques monétaires mondiales. Contrairement à l’Europe, où la Banque centrale européenne s’apprête à abaisser ses taux pour stimuler l’économie, le Japon adopte une approche plus stricte, avec des signaux de hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ). L’attrait du yen est renforcé par les incertitudes entourant le dollar américain. Les projets de tarifs douaniers annoncés par Donald Trump jettent le doute sur l’évolution du billet vert, poussant les investisseurs à se tourner vers des alternatives perçues comme moins exposées aux décisions politiques américaines. L’euro, en particulier, souffre des perspectives de nouvelles baisses de taux en zone euro, ainsi que des incertitudes liées à une éventuelle augmentation des dépenses de défense européennes en raison du conflit en Ukraine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le contexte macroéconomique joue également en faveur du yen. La croissance japonaise dépasse les attentes avec un troisième trimestre consécutif de progression du PIB, tandis que les salaires continuent d’augmenter, alimentant les prévisions d’un resserrement monétaire supplémentaire par la BoJ. En Europe, à l’inverse, la dynamique économique est plus fragile, rendant les devises européennes plus vulnérables. Face à ces évolutions, les flux d’investissement en faveur du yen ne cessent de croître. La volatilité de la paire euro-yen reste relativement modérée, mais les projections pour les prochains mois suggèrent une poursuite du repli des monnaies européennes face à une devise japonaise qui retrouve progressivement son statut de valeur refuge. Graphique de l’EURJPY (intervalle H1) Notons que la parité de l’euro face au yen est passée sous la limite inférieure des bandes de Bollinger et son RSI pourrait prochainement entrer en territoire de survente. Source : xStation5

