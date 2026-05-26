BREAKING : Le NASDAQ 100 dépasse la barre des 30 000 points dans un climat d'euphorie autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs📈

Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 progresse aujourd'hui de près de 0,35 % et a franchi pour la première fois le seuil « psychologique » des 30 000 points. La hausse est notamment soutenue par le secteur des semi-conducteurs : Micron enregistre un bond de près de 15 % après une recommandation d'UBS, tandis que les actions de Sandisk progressent de plus de 7 % ; on observe également de fortes hausses chez Western Digital, ainsi que chez AMD et Nvidia. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent aujourd’hui de près de 0,35 % et ont franchi pour la première fois de leur histoire le seuil psychologique des 30 000 points. Cette remontée est principalement tirée par le secteur des semi-conducteurs, Micron bondissant de près de 15 % à la suite d’une révision à la hausse optimiste d’UBS, tandis que les actions Sandisk progressent de plus de 7 %. De solides hausses sont également observées chez Western Digital, ainsi que chez AMD et Nvidia. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board américain a atteint 93,1 points, contre des prévisions de 92 et un résultat précédent de 92,8. Ces données indiquent un moral des consommateurs américains légèrement supérieur aux attentes. Parallèlement, l'indice des activités manufacturières de la Fed de Dallas a progressé de 0,4 point, contre des prévisions de 0 et un résultat précédent de -2,3. Ces données suggèrent une légère amélioration du moral au sein du secteur manufacturier texan. Source: xStation5 Source: xStation5

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