Les actions Apple ont connu une baisse de 0,5 % lors de l'événement Apple.

Le géant américain de la technologie Apple (AAPL.US) a dévoilé aujourd'hui une série de mises à jour de ses produits, notamment l'iPhone 17, les nouveaux AirPods et la dernière génération de ses montres connectées. Cependant, les actions n'ont pas affiché de volatilité excessive, reculant d'environ 0,5 %. Il semble que les investisseurs soient prudents quant à la stratégie de prix d'Apple et aux nouvelles fonctionnalités présentées. Si le marché juge finalement ces annonces insuffisantes, nous pourrions assister à une pression à la baisse vers la zone des 220-225 dollars, où se trouvent les moyennes mobiles exponentielles clés, EMA50 et EMA200. L'absence probable de hausses de prix dans les segments Apple Watch et AirPods pourrait exercer une pression sur les marges.

Les augmentations potentielles du prix de l'iPhone 17 (50 à 100 dollars) pourraient contribuer à compenser les coûts tarifaires et à soutenir les revenus.

Les nouvelles fonctionnalités liées à la santé et à l'IA (notamment la traduction en temps réel dans les AirPods) soulignent l'intérêt d'Apple pour les domaines de croissance futurs tels que l'IA et la santé numérique.

L'intérêt très marqué des consommateurs reste intact, le flux YouTube d'Apple ayant attiré plus de 650 000 spectateurs avant l'événement. iPhone 17 Nouvelle génération d'iPhone officiellement présentée.

d'iPhone officiellement présentée. Couleurs : lavande, bleu brume, noir, blanc et sauge.

lavande, bleu brume, noir, blanc et sauge. Ceramic Shield 2 : trois fois plus résistant aux rayures.

trois fois plus résistant aux rayures. iOS 26 : introduit un nouveau design « Liquid Glass », également disponible pour les anciens appareils.

introduit un nouveau design « Liquid Glass », également disponible pour les anciens appareils. Perspectives en matière de prix : les analystes, dont Dan Ives de Wedbush, s'attendent à des hausses de prix potentielles de 50 à 100 dollars en raison des droits de douane. Apple Watch Series 11 & Ultra 3 Prix inchangés : SE 3 : à partir de 249 dollars Série 11 : à partir de 399 $ Ultra 3 : à partir de 799 $

Watch Series 11 : la plus fine et la plus confortable des Apple Watch à ce jour, dotée d'un nouveau modem 5G, d'une efficacité énergétique améliorée et d'une autonomie pouvant atteindre 24 heures .

la plus fine et la plus confortable des Apple Watch à ce jour, dotée d'un nouveau modem 5G, d'une efficacité énergétique améliorée et d'une autonomie pouvant atteindre . Fonctionnalité santé : surveillance de l'hypertension (en attente d'approbation par la FDA).

surveillance de l'hypertension (en attente d'approbation par la FDA). Watch Ultra 3 : écran amélioré, connectivité satellite et prise en charge de la 5G. AirPods Pro 3 Prix inchangé : 249 $, disponible à partir du 19 septembre.

249 $, disponible à partir du 19 septembre. Nouvelles fonctionnalités :



Traduction des conversations en temps réel (alimentée par l'IA)



Réduction du bruit et audio spatial améliorés



Jusqu'à 8 heures d'autonomie



Cinq tailles disponibles pour un meilleur ajustement Graphique boursier Apple (intervalle D1)

Source: xStation5

