Les actions de la Banque Royale du Canada augmentent de 5 % après la publication de résultats solides.

La Banque Royale du Canada (RY.US) a enregistré un troisième trimestre très solide, dépassant largement les attentes des analystes et affichant des bénéfices records dans tous ses principaux secteurs d'activité. Les actions de la première banque canadienne ont bondi de plus de 5 % aujourd'hui, atteignant un niveau record et surpassant presque tous les secteurs financiers américains et canadiens. Résultats du troisième trimestre 2025 Bénéfice net : 5,4 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport aux 4,5 milliards de dollars du troisième trimestre 2024.

: 5,4 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport aux 4,5 milliards de dollars du troisième trimestre 2024. Bénéfice par action déclaré : 3,75 dollars contre 3,09 dollars un an plus tôt.

: 3,75 dollars contre 3,09 dollars un an plus tôt. Bénéfice par action ajusté : 3,84 dollars, dépassant les estimations des analystes de 3,32 dollars et bien au-dessus des 3,12 dollars du deuxième trimestre.

: 3,84 dollars, dépassant les estimations des analystes de 3,32 dollars et bien au-dessus des 3,12 dollars du deuxième trimestre. Chiffre d'affaires : 16,99 milliards de dollars, contre 14,63 milliards de dollars il y a un an.

: 16,99 milliards de dollars, contre 14,63 milliards de dollars il y a un an. Provision pour pertes sur créances (PCL) : 881 millions de dollars, en hausse par rapport aux 659 millions de dollars de l'année dernière, mais inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1 milliard de dollars ; également en très forte baisse par rapport aux 1,4 milliard de dollars du deuxième trimestre.

: 881 millions de dollars, en hausse par rapport aux 659 millions de dollars de l'année dernière, mais inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1 milliard de dollars ; également en très forte baisse par rapport aux 1,4 milliard de dollars du deuxième trimestre. Performance par segment : Revenu net des services bancaires aux particuliers : 1,9 milliard de dollars (+22 % a/a) Services bancaires aux entreprises : 836 millions de dollars (+2 % a/a) Gestion de patrimoine : 1,1 milliard de dollars (+15 % a/a) Marchés des capitaux : 1,3 milliard de dollars (+13 % a/a) Assurance : 247 millions de dollars (+45 % a/a)

: Rendement des capitaux propres (ROE) : 17,3 % déclaré ; 17,7 % ajusté.

: 17,3 % déclaré ; 17,7 % ajusté. Ratio d'efficacité : 54,4 % déclaré ; 53,5 % ajusté, reflétant un contrôle très rigoureux des coûts. Répartition par segment d'activité Services bancaires aux particuliers Bénéfice net en hausse de 22 % en glissement annuel ; PPPT également en hausse de 22 %. Les revenus ont augmenté de 13 %, grâce à une croissance de 14 % des revenus nets d'intérêts et à une augmentation de 24 points de base de la marge d'intérêt nette, qui s'établit à 2,61 %. Croissance moyenne du volume de 3 % avec des dépenses stables d'une année sur l'autre. Le ratio d'efficacité s'est amélioré pour atteindre 37,2 %.

Services bancaires aux entreprises Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté ont tous deux augmenté de 2 % d'une année sur l'autre ; le PPPT a augmenté de 8 %. Les revenus ont augmenté de 6 %, soutenus par une hausse de 8 % des revenus nets d'intérêts. Les dépenses n'ont augmenté que de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui a permis d'atteindre un ratio d'efficacité de 32,4 %.

Gestion de patrimoine Le bénéfice net a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente ; les revenus ont augmenté de 11 %. Les revenus de la gestion de patrimoine au Canada ont augmenté de 15 % ; ceux de la gestion d'actifs mondiale ont augmenté de 14 % ; ceux de la gestion de patrimoine aux États-Unis ont augmenté de 7 %.

Marchés des capitaux Le bénéfice net a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente ; le PPPT a bondi de 36 %. Les revenus ont augmenté de 25 %, ceux des services bancaires aux entreprises et d'investissement de 11 % et ceux des marchés mondiaux de 37 %. Très forte reprise par rapport au ton prudent adopté au deuxième trimestre en matière de services bancaires d'investissement.

Région des États-Unis Le bénéfice net a augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente. Le ratio d'efficacité s'est amélioré pour s'établir à 81,5 %, en baisse de 6,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Gestion du capital et du crédit Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) est resté stable à 13,2 %.

Rachat de 5,4 millions d'actions pour une valeur de 955 millions de dollars au troisième trimestre.

La qualité du crédit est restée stable : PCL sur les prêts douteux relativement stable. Ratio PCL à 35 pb (en hausse de 8 pb a/a, en baisse de 23 pb par rapport au trimestre précédent). La provision pour pertes sur créances a augmenté de 161 millions de dollars. Les prêts douteux bruts ont diminué de 188 millions de dollars par rapport au trimestre précédent ; les nouveaux prêts douteux ont affiché une tendance à la baisse.

Adoption du numérique : plus de 10 millions d'utilisateurs numériques actifs et 190 millions de sessions au troisième trimestre, ce qui favorise à la fois les gains d'efficacité et l'expérience client.

La direction prévoit une croissance continue des revenus nets d'intérêts comprise entre un chiffre élevé et un faible double chiffre, ainsi qu'une solide croissance des prêts dans le secteur des services bancaires aux entreprises au second semestre 2025.

La direction prévoit une croissance continue des revenus nets d'intérêts comprise entre un chiffre élevé et un faible double chiffre, ainsi qu'une solide croissance des prêts dans le secteur des services bancaires aux entreprises au second semestre 2025.

Les résultats records du troisième trimestre démontrent la solidité du modèle diversifié de RBC, sa résilience dans un environnement macroéconomique difficile et sa capacité à offrir des rendements très attractifs aux actionnaires tout en maintenant une gestion prudente des risques.

