Les actions de TORM rebondissent de 6 % après une vente record📈L'Europe va-t-elle augmenter ses importations de pétrole américain ?

Les actions de la société de fret danoise TORM (TRMDA.DK), spécialisée dans le fret de pétrole et de produits pétroliers, rebondissent de plus de 6 % aujourd'hui aprÚs avoir chuté de plus de 50 % par rapport à leurs sommets de la derniÚre semaine de juillet 2024. TORM est l'un des plus grands exploitants de pétroliers au monde, et l'activité de l'entreprise dépend fortement de la demande de pétrole et de produits raffinés.

L'entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une forte demande de pĂ©troliers en 2022 - 2024, ainsi que des sanctions, imposĂ©es au pĂ©trole et aux pĂ©troliers russes, qui ont forcĂ© certaines routes maritimes Ă ĂȘtre modifiĂ©es pour des routes plus longues et « ont poussĂ© une partie de la flotte marchande russe hors du marchĂ©, forçant les entreprises Ă signer des contrats avec Torm et Ă les payer plus cher, en raison d'une “ demande encombrĂ©e ”.

Ces derniers mois, les actions ont connu un sursaut dont il est difficile de trouver la cause ailleurs que dans le ralentissement des Ă©conomies europĂ©enne et chinoise (baisse attendue de l'activitĂ© du marchĂ© du pĂ©trole), l'incertitude gĂ©opolitique, qui peut s'avĂ©rer multidimensionnelle (perturbations du commerce par une guerre commerciale en mer Baltique ou une baisse de l'activitĂ© en mer du Nord, entre autres). Peut-ĂȘtre le marchĂ© essaie-t-il de valoriser aujourd'hui le « risque » de paix en Ukraine et les Ă©ventuels changements qui en rĂ©sulteraient sur le marchĂ© du fret.

Dans ses résultats du troisiÚme trimestre, TORM a amélioré son chiffre d'affaires et son bénéfice net de prÚs de 10 % et 5 % respectivement par rapport à l'année précédente, avec des taux légÚrement plus élevés d'une année sur l'autre. Pour les trois premiers trimestres de 2024, le bénéfice net a augmenté de prÚs de 15 % pour atteindre 530 millions de dollars, contre 463 millions de dollars en 2023, avec une augmentation de prÚs de 17 % en glissement annuel de l'EBITDA ajusté, à plus de 600 millions de dollars. La société a indiqué que la demande de pétroliers au troisiÚme trimestre a augmenté de 12% a/a. Le retour sur investissement de la société a baissé à 20,3% contre 22,6% en 2023, mais reste trÚs fort. Le ratio cours/bénéfice est inférieur à 3.

Malgré la croissance annuelle à la hausse, certaines des prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année 2024 ont été revues à la baisse, en raison de conditions de marché plus faibles au second semestre 2024.

Bénéfices TCE (Time Charter Equivalent, ratio de revenu) : De 1 150 - 1 350 millions de dollars à 1 110 - 1 160 millions de dollars.

EBITDA (bénéfice d'exploitation) : de 850 - 1 050 millions de dollars à 810 - 860 millions de dollars.

Cet ajustement s'explique par des taux de fret légÚrement inférieurs aux prévisions et par des changements dans la flotte (achat et vente de nouveaux navires).

Le principal actionnaire de la société, Oaktree Capital, a signalé une réduction de 8 % de sa position dans les actions de TORM Plc au cours du troisiÚme trimestre. Il a vendu 3,5 millions d'actions, alors que le fonds en détient encore environ 40,5 millions, avant la mise à jour du quatriÚme trimestre 2024. Les actions TORM représentaient encore plus de 23% du portefeuille total du fonds à la fin du troisiÚme trimestre.

L'Europe va-t-elle augmenter ses importations de pétrole américain ?

Les baisses des actions TORM ont coĂŻncidĂ© avec un Ă©norme effondrement des taux de fret pour les matiĂšres premiĂšres dites sĂšches (matĂ©riaux secs, cĂ©rĂ©ales, etc.) ; l'indice Baltic Dry a chutĂ© de 52,5 % en 2024 et connaĂźt sa saison la plus faible depuis 10 ans. Le marchĂ© peut craindre une « guerre commerciale » entre les États-Unis et la Chine, et les implications possibles de telles circonstances, pour le commerce mondial (baisse possible des Ă©changes commerciaux mondiaux). Un catalyseur positif potentiel Ă court et moyen terme pour TORM est peut-ĂȘtre une augmentation des importations europĂ©ennes de pĂ©trole en provenance des États-Unis Ă travers l'Atlantique, ce que Trump prĂ©conise.

Résultats financiers de TORM Plc pour le troisiÚme trimestre de l'année. Source : Torm Plc

Graphique du cours de l'action TORM (TRMDA.DK, intervalle D1)

Les actions de TORM testent les niveaux d'août 2022, bien que les résultats financiers aient indiqué une nouvelle amélioration des activités de l'entreprise. La récente liquidation a été sans précédent et n'a d'équivalent, en termes d'ampleur, que la panique de 2020.

Source: xStation5