Les actions du secteur de la défense sont sous pression ; les marchés attendent l'issue des négociations à Moscou.

Les marchés financiers sont clairement dans l'expectative aujourd'hui, dans l'attente des résultats des discussions entre l'envoyé spécial américain Steven Witkoff et Vladimir Poutine, toute rumeur de progrès dans les négociations se traduisant rapidement par des fluctuations de l'euro, des indices européens et du secteur industriel et de la défense. Les investisseurs anticipent la probabilité croissante d'un accord-cadre ou d'un cessez-le-feu durable, y voyant un facteur susceptible de modifier la donne en matière de primes de risque en Europe. Dans le même temps, le fait même que le marché anticipe de plus en plus une résolution plus optimiste du conflit freine les cours des actions des entreprises européennes de défense. Après des mois au cours desquels le secteur de la défense a bénéficié de commandes record et d'une augmentation des dépenses de sécurité, la récente vague de titres dans la presse concernant les plans de paix a déclenché des prises de bénéfices et une correction des indices industriels, même si aucun signe de percée durable sur le champ de bataille n'est encore visible. Que pouvons-nous attendre des négociations d'aujourd'hui ? Deux scénarios sont envisageables. Premièrement, Poutine pourrait s'opposer au plan de paix du président Donald Trump. La réaction immédiate des marchés serait alors inverse à celle observée la semaine dernière, c'est-à-dire un rebond de l'euro, des devises de premier plan, y compris le zloty polonais, et une croissance du marché européen dans son ensemble, à l'exception des matières premières, des entreprises industrielles et des entreprises de défense. Deuxièmement, Poutine pourrait se montrer disposé à négocier. À première vue, il s'agit d'une nouvelle positive, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Poutine a tout intérêt à entamer des pourparlers sans accepter immédiatement les termes de l'accord. Étant donné que l'Ukraine s'est déjà montrée disposée à entamer des pourparlers, la Russie a tout intérêt à faire traîner les négociations afin d'obtenir des concessions plus importantes. Rappelons également que même l'accord de cessez-le-feu partiel de 30 jours conclu en mars a été rompu presque immédiatement. Par conséquent, même un accord de paix approuvé par toutes les parties pourrait ne pas résister à l'épreuve finale. Les actions du géant allemand de la défense Rheinmetall (RHM.DE) sont en baisse lors de la séance d'aujourd'hui et restent sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (courbe dorée sur le graphique). Il est intéressant de noter que ce niveau technique n'a pas été testé par le marché depuis novembre 2024. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."