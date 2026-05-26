Les actions du secteur spatial s'envolent alors que Wall Street attend l'introduction en bourse de SpaceX 📈

Le secteur spatial redevient l’un des thèmes les plus en vogue à Wall Street, les investisseurs se positionnant de plus en plus en vue de l’introduction en bourse très attendue de SpaceX. L’engouement suscité par l’entreprise d’Elon Musk entraîne une hausse généralisée des cours des fournisseurs de services de lancement de fusées, des sociétés d’infrastructures orbitales et des entreprises de communications par satellite. Les marchés considèrent la valorisation potentielle de SpaceX — estimée à pas moins de 1 750 milliards de dollars — comme un événement susceptible de redéfinir en profondeur les repères de valorisation dans l’ensemble du secteur des technologies spatiales.

Essai du Starship : l'explosion n'entame pas le moral

Malgré quelques problèmes techniques, le dernier vol d'essai du Starship a été largement perçu de manière positive par le marché. SpaceX a mené à bien le 12e vol d'essai de son système Starship en utilisant le nouvel étage supérieur Starship V3 ainsi que le propulseur Super Heavy V3 redessiné. L'étage supérieur a déployé avec succès des simulateurs Starlink et deux satellites d'essai avant d'effectuer des manœuvres aérodynamiques en vue d'une explosion planifiée lors de l'amerrissage dans l'océan Indien.

Les principaux problèmes sont apparus du côté du propulseur Super Heavy, dont les moteurs n’ont pas réussi à se rallumer correctement pendant la séquence d’atterrissage simulée. Cependant, le marché n’interprète pas cela comme un échec du programme, mais plutôt comme une étape supplémentaire dans le processus itératif de collecte de données de SpaceX. Les investisseurs comprennent de plus en plus que les explosions contrôlées font partie intégrante de la philosophie de développement de l’entreprise.

Les petites valeurs spatiales mènent la reprise

La dernière vague d’achats a été principalement déclenchée par le prospectus d’introduction en bourse de SpaceX, qui a révélé pour la première fois plus de détails sur l’ampleur des activités de l’entreprise. Au-delà des fusées, SpaceX se positionne de plus en plus autour des services satellitaires, de l’IA et potentiellement des infrastructures de données orbitales.

Parmi les titres les plus performants du secteur :

Redwire a bondi de plus de 22 %, prolongeant sa forte tendance haussière de 2026.

a bondi de plus de 22 %, prolongeant sa forte tendance haussière de 2026. Momentus a bondi de près de 70 %, profitant d’un regain d’intérêt pour le transport orbital et les infrastructures spatiales.

a bondi de près de 70 %, profitant d’un regain d’intérêt pour le transport orbital et les infrastructures spatiales. Firefly Aerospace a gagné près de 18 %.

a gagné près de 18 %. Rocket Lab a progressé d’environ 4 % et reste l’une des alternatives cotées en bourse les plus importantes à SpaceX.

a progressé d’environ 4 % et reste l’une des alternatives cotées en bourse les plus importantes à SpaceX. Intuitive Machines a grimpé d’environ 15 %, soutenu par l’engouement croissant pour les infrastructures lunaires.

a grimpé d’environ 15 %, soutenu par l’engouement croissant pour les infrastructures lunaires. ViaSat a progressé à la suite de l'annonce d'un nouveau contrat militaire d'une valeur de plus de 437 millions de dollars.

SpaceX pourrait devenir le « Nvidia du secteur spatial »

Du point de vue des marchés financiers, SpaceX pourrait devenir pour l'industrie spatiale ce que Nvidia est devenu pour l'IA. Une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars établit une référence totalement nouvelle pour le secteur et encourage les investisseurs à rechercher le « prochain SpaceX » parmi les petites sociétés cotées en bourse.

Le secteur reste toutefois hautement spéculatif, souvent tributaire de flux de trésorerie lointains et d’importantes dépenses d’investissement. Cependant, l’introduction en bourse de SpaceX pourrait changer fondamentalement la façon dont les investisseurs perçoivent le secteur — le faisant passer d’un thème de spéculation technologique de niche à un récit d’investissement plus large couvrant les infrastructures, la défense, les communications par satellite et l’économie orbitale.

Actions Redwire (RDW.US)

Source: xStation5