Les actions d'UPS augmentent malgré le retrait des prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude entourant les tarifs douaniers

Les actions de United Parcel Service Inc. (UPS.US) ont grimpé de 4,5% dans les échanges de pré-marché mardi après que le géant de la livraison de colis a retiré ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année dans un contexte d'incertitude économique créée par les politiques tarifaires du président Donald Trump, bien qu'il ait publié des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les résultats du premier trimestre dépassent les attentes malgré une baisse du chiffre d'affaires UPS a annoncé un bénéfice ajusté de 1,49 $ par action pour le premier trimestre, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 1,43 $ par action l'année précédente et un résultat supérieur aux prévisions des analystes (1,40 $). Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,9 % pour atteindre 21,5 milliards de dollars, mais a tout de même dépassé les prévisions de 21,02 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation consolidé a augmenté de 3,3 % à 1,7 milliard de dollars par rapport au premier trimestre 2024. Bénéfices par rapport aux estimations. Source : Bloomberg L.P : Bloomberg L.P. Les performances sectorielles affichent des résultats mitigés Le segment des colis américains de la société a vu ses revenus augmenter de 1,6 % pour atteindre 14,46 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 14,2 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des colis internationaux a également augmenté de 2,7 % pour atteindre 4,37 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 4,27 milliards de dollars. En revanche, le chiffre d'affaires des solutions de la chaîne d'approvisionnement a baissé de manière significative, de 16 %, pour atteindre 2,71 milliards de dollars. Le retrait des prévisions reflète des préoccupations économiques plus larges UPS a retiré ses précédentes perspectives pour 2025, qui prévoyaient un chiffre d'affaires d'environ 89 milliards de dollars et une marge d'exploitation annuelle d'environ 10,8 %, en invoquant « l'incertitude macroéconomique actuelle ». Cette décision met en lumière les inquiétudes généralisées au sein des entreprises américaines suite à l'annonce par l'administration Trump d'importants droits de douane sur les importations, qui ont incité d'autres entreprises, dont American Airlines et Skechers, à retirer leurs perspectives. « En tant que leader de confiance dans la logistique mondiale, nous tirerons parti de notre réseau intégré et de notre expertise en matière de commerce pour aider nos clients à s'adapter à un environnement commercial en constante évolution », a déclaré Carol Tomé, directeur général d'UPS. « En outre, les mesures que nous prenons pour reconfigurer notre réseau et réduire les coûts dans l'ensemble de nos activités ne pourraient être plus opportunes. L'environnement macro-économique est peut-être incertain, mais nos actions nous permettront de devenir un UPS encore plus fort et plus agile ». UPS (D1) L'action se négocie en dessous de la moyenne mobile de 30 jours. Les haussiers tenteront de récupérer ce niveau, le prochain objectif étant la SMA de 50 jours près de 109,29 $. Les baissiers, quant à eux, devraient retester les récents plus bas. Le RSI forme une divergence haussière avec des sommets plus élevés, tandis que le MACD s'élargit à la suite d'un croisement haussier.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."