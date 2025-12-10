Les actions Ferrari atteignent leur plus bas niveau depuis près de deux ans.

Les actions Ferrari (RACE.IT) ont atteint leur plus bas niveau en près de deux ans (23 mois), chutant à 312,90 € après une nouvelle révision à la baisse par les analystes. Oddo BHF a revu sa notation pour la deuxième fois cette semaine, la faisant passer de « surperformance » à « neutre » et réduisant l'objectif de cours de 430 € à 340 €. Cette révision à la baisse s'explique en partie par un lancement plus lent que prévu du modèle F80 ; les prévisions de livraison pour 2026 ont été revues à la baisse, passant de 250 à 200 unités. Oddo a également abaissé son estimation de l'EBIT pour 2026 de 3,4 %, indiquant que les résultats pourraient rester inférieurs au consensus. Plus tôt, Morgan Stanley avait également revu à la baisse sa notation de Ferrari, réduisant son objectif de cours à 367 dollars et soulignant la croissance limitée des volumes jusqu'en 2030. Selon les analystes, la stratégie visant à protéger l'exclusivité de la marque est positive, mais implique une croissance à court terme plus modérée.

La croissance du chiffre d'affaires de Ferrari devrait rester inférieure à 5 % au cours des trois prochains trimestres, principalement en raison du ralentissement des expéditions et des retards dans les nouveaux lancements. Morgan Stanley a également souligné l'incertitude entourant le prochain modèle électrique et les préoccupations persistantes concernant les valeurs résiduelles, qui plafonnent actuellement les multiples de valorisation de la société.

Depuis le début de l'année, l'action Ferrari a perdu environ 25 % ; les prévisions de bénéfices ont été révisées à la baisse et les multiples de valorisation ont corrigé par rapport aux sommets de l'année dernière.

Les analystes de Jefferies ont également abaissé l'objectif de cours de Ferrari de 345 € à 310 €, tout en maintenant une recommandation « Hold », le titre se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines après une baisse de 20 % au cours des six derniers mois.

Cette révision à la baisse reflète les prévisions révisées pour 2026, Jefferies tenant compte du rythme soutenu des lancements de nouveaux modèles prévus par Ferrari pour l'année prochaine.

La société s'attend à ce que ces lancements réduisent temporairement les livraisons de véhicules et exercent une pression sur les marges en raison de l'augmentation des charges d'amortissement. La révision à la baisse de l'objectif de cours reflète les difficultés de valorisation qui pourraient persister, les estimations consensuelles continuant d'être révisées à la baisse.

Jefferies prévoit désormais une croissance de 6,7 % et un BPA de 9,32 euros en 2026, soit moins que le consensus du marché qui table sur une croissance de 8,2 % et un BPA de 10,05 euros.

Ferrari a récemment obtenu une facilité de crédit renouvelable de 350 millions d'euros destinée à financer ses activités générales et son fonds de roulement. Cette facilité a été mise en place avec un consortium de douze banques. Les analystes restent partagés quant à Ferrari, avec les recommandations actuelles suivantes : Morgan Stanley a abaissé la note du titre à « Equalweight », invoquant une croissance limitée du volume jusqu'en 2030.

a abaissé la note du titre à « Equalweight », invoquant une croissance limitée du volume jusqu'en 2030. UBS a relevé son objectif de cours à 563 dollars et a maintenu sa recommandation « Buy », arguant que les objectifs de croissance de Ferrari sont prudents.

a relevé son objectif de cours à 563 dollars et a maintenu sa recommandation « Buy », arguant que les objectifs de croissance de Ferrari sont prudents. Goldman Sachs a initié la couverture avec une recommandation « Buy », anticipant que Ferrari surperformera le consensus en 2026 et 2027 grâce à la hausse des prix de vente moyens.

a initié la couverture avec une recommandation « Buy », anticipant que Ferrari surperformera le consensus en 2026 et 2027 grâce à la hausse des prix de vente moyens. Morgan Stanley a également initié la couverture de la cotation européenne de Ferrari avec une recommandation « Equalweight » et un objectif de cours de 367 euros. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."