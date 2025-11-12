Les actions de HEICO Corporation (HEI.US) approchent de leur plus haut historique suite à l’annonce d’une nouvelle acquisition renforçant sa présence dans le secteur aéronautique et de la défense. Le groupe Electronic Technologies de HEICO a conclu un accord pour acquérir l’activité Fuel Containment d’Axillon Aerospace pour un montant en espèces non divulgué. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, notamment l’approbation antitrust Hart-Scott-Rodino. HEICO prévoit que cet achat sera bénéficiaire dès la première année suivant sa réalisation. L’entreprise se concentre sur la production de pièces avancées et d’équipements électroniques de niche pour les secteurs commercial et aérospatial, travaillant avec des compagnies aériennes privées, le Département de la Défense et la NASA. Sa dernière acquisition remontait à juillet 2025 (Gables Engineering). À propos d’Axillon Fuel Containment

Basée à Rockmart, en Géorgie, Axillon conçoit et fabrique des réservoirs de carburant conformes aux spécifications militaires pour les avions militaires américains, certains avions commerciaux et véhicules terrestres. Environ 530 employés sur un site de 55 700 m².

Systèmes de carburant utilisés sur F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook et Bradley Fighting Vehicle.

L’entreprise trouve ses origines chez Goodyear Tire & Rubber, pionnier des réservoirs auto-obturants durant la Seconde Guerre mondiale. Importance stratégique

Les co-CEOs Eric A. Mendelson et Victor H. Mendelson ont indiqué que l’acquisition ajoute une “entreprise reconnue et prestigieuse” au portefeuille de HEICO.

La transaction illustre la stratégie de HEICO d’acquérir des actifs aérospatiaux de niche et de haute technologie avec de solides liens dans la défense.

Aucun changement majeur de personnel n’est prévu ; l’équipe de direction actuelle poursuivra les opérations, et le site restera en Géorgie. Solidité financière de HEICO Capitalisation boursière : 38,95 milliards USD

Performance YTD : +35 %

Croissance du chiffre d’affaires : +13,46 % en glissement annuel

Actifs courants supérieurs aux obligations à court terme ; dette modérée

Dividendes versés depuis 50 années consécutives Résultats récents et réactions des analystes Résultats T3 2025 : BPA 1,26 $ (prévisions 1,12 $)

Chiffre d’affaires : 1,15 Md$ vs 1,11 Md$ attendu (+16 % YoY)

Objectifs de cours ajustés : BofA Securities : 400 $, pour gains de parts de marché et efficacité opérationnelle Truist Securities : 366 $, soulignant la croissance organique du Flight Support Group Stifel : 360 $, remarquant la solide performance bénéficiaire RBC Capital : 350 $, en raison de pressions sur les marges, mais note Maintenue à “Outperform”

Les actions HEICO ont atteint la zone de plus haut historique proche de 230 $ par action. Cependant, la valorisation de l’entreprise devient de plus en plus élevée depuis 2021. Les investisseurs se concentreront sur l’évolution de la rentabilité au cours des prochains trimestres. Source: xStation5 Source: XTB Research Source: XTB Research

