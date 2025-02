Les actions Rheinmetall bondissent de 8 % et atteignent un nouveau record 📈 Le secteur européen de la défense s'envole grâce à la réorientation des dépenses budgétaires

Les actions europĂ©ennes de la dĂ©fense sont en tĂȘte des gains d'aujourd'hui sur tout le continent, l'allemand Rheinmetall (RHM.DE) prenant la premiĂšre place, avec une hausse de 8 %, devenant ainsi la composante la plus forte de l'indice DAX. Cette reprise est due aux prĂ©visions d'augmentation des investissements dans le secteur militaro-industriel en Europe. Lors de la ConfĂ©rence de Munich sur la sĂ©curitĂ©, les dirigeants europĂ©ens ont convenu que l'augmentation des budgets de la dĂ©fense pour les Ă©conomies europĂ©ennes Ă©tait pratiquement inĂ©vitable. Un changement fondamental dans les investissements de dĂ©fense Outre Rheinmetall, les actions de la sociĂ©tĂ© allemande d'Ă©lectronique de dĂ©fense Hensoldt ont grimpĂ© de prĂšs de 14 %, tandis que celles de Thyssenkrupp, producteur d'acier et fournisseur clĂ© de la marine allemande, ont bondi de 18 %. La reprise ne se limite pas aux valeurs de dĂ©fense allemandes ; des gains sont Ă©galement observĂ©s sur d'autres marchĂ©s europĂ©ens. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Le gĂ©ant norvĂ©gien de la dĂ©fense Kongsberg Gruppen est en hausse de 6 % ,

est en hausse de , l' italien Leonardo gagne 6 % ,

gagne , BAE Systems , au Royaume-Uni , a grimpé de 7 % ,

, au , a grimpé de , Dassault Aviation , en France , trade prÚs de 5 % plus haut ,

, en , trade prĂšs de , Thales connaĂźt Ă©galement une tendance Ă la hausse similaire. La flambĂ©e des actions du secteur de la dĂ©fense est liĂ©e aux prĂ©visions d'une augmentation significative des budgets de la dĂ©fense dans les Ă©conomies europĂ©ennes aprĂšs que les États-Unis ont effectivement transfĂ©rĂ© Ă l'Europe une partie de la responsabilitĂ© du maintien de la paix en Ukraine. Les investisseurs prĂ©voient que les dĂ©penses de dĂ©fense augmenteront fortement dans presque toutes les Ă©conomies de l'UE pour respecter les nouvelles directives de l'OTAN. Aujourd'hui, un sommet des dirigeants europĂ©ens est prĂ©vu, avec des participants clĂ©s tels que : le prĂ©sident français Emmanuel Macron ,

, le chancelier allemand Olaf Scholz ,

, le Premier ministre britannique Rishi Sunak ,

, le Premier ministre polonais Donald Tusk. Vers une augmentation des dépenses de défense Tous les signes indiquent un scénario à long terme évident : des investissements structurellement plus élevés dans la défense à travers l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , a proposé que les investissements dans la défense soient exemptés des limites d'endettement de l'UE .

, a proposĂ© que . Pendant ce temps, les États-Unis exhortent dĂ©sormais les membres de l'OTAN Ă allouer 5 % de leur budget Ă la dĂ©fense, contre l'objectif prĂ©cĂ©dent de 2 % convenu en 2006. En 2024, les dĂ©penses europĂ©ennes de dĂ©fense devraient atteindre environ 326 milliards d'euros, avec un investissement moyen d'environ 2 % du PIB par pays, selon les estimations de Banca Akros. Cependant, l'Italie et les Pays-Bas ont pris du retard dans la rĂ©alisation de ces engagements. Si l'objectif de 5 % devient une rĂ©alitĂ©, des investissements records dans le secteur sont encore Ă venir. Graphique boursier de Rheinmetall (intervalle D1) Les actions de la sociĂ©tĂ© allemande Rheinmetall ont atteint un nouveau record historique (ATH), approchant les 900 € par action, contre moins de 100 € avant la guerre en Ukraine. L'entreprise est l'une des rares en Europe Ă ĂȘtre capable de produire des munitions d'artillerie Ă grande Ă©chelle, y compris des obus de 155 mm. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."