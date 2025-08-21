Technologie et Logiciels APP (AppLovin) : +4% ; après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours à 491 dollars, indiquant que le trafic web des annonceurs d'APP en juillet a augmenté de 40% d'une année sur l'autre ; dit qu'il y a beaucoup de place pour croître avec les plateformes d'attribution multicanal ; la taille moyenne des nouveaux clients augmente et la dynamique positive continue en 2026 GA, relevons les estimations modestement.

CRWV (CoreWeave) : +3% ; a été surclassée de Neutre à Acheter avec un objectif de prix de 180 dollars chez HC Wainright, qui a déclaré qu'ils aimaient l'histoire de CoreWeave en tant que leader dans l'un des cycles d'adoption technologique les plus influents de notre époque.

HPE (Hewlett Packard Enterprise) : +2% ; a été surclassée de Pondération Égale à Surpondération chez Morgan Stanley, qui a déclaré que l'accord récemment conclu avec Juniper serait un avantage pour les bénéfices. Santé et Biotechnologie DVAX (Dynavax Technologies) : +9% ; a déclaré que son vaccin expérimental contre le zona (Z-1018) a généré une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin blockbuster Shingrix de GSK et un meilleur profil de sécurité dans une étude de phase précoce à moyenne. Finance et Services SLQT (SelectQuote) : +32% ; a rapporté des revenus du quatrième trimestre de 345,1 millions de dollars contre une estimation de 334,1 millions de dollars, avec un meilleur EBITDA ajusté de 2,7 millions de dollars contre une estimation de (-2,17 millions de dollars), tout en guidant l'EBITDA de l'exercice entre 120 et 150 millions de dollars contre une estimation de 141,9 millions de dollars et des revenus entre 1,65 et 1,75 milliard de dollars contre une estimation de 1,7 milliard de dollars. Énergie et Ressources UUUU (Energy Fuels) : +3% ; a complété la production de son premier kilogramme d'oxyde de dysprosium (Dy) à l'échelle pilote à son usine de White Mesa dans l'Utah, atteignant une pureté de 99,9% de Dy, bien au-dessus de la spécification commerciale de 99,5%. Autres NDSN (Nordson Corporation) : +5% ; a rapporté des ventes du troisième trimestre supérieures aux attentes, entraînant un dépassement opérationnel de 0,12 dollar, mené par des marges plus élevées et des ventes organiques plus fortes dans le segment MFS, tandis que la fourchage des prévisions annuelles a été réaffirmée, les ventes suivant légèrement en dessous du point médian tandis que le bénéfice par action ajusté dépasse légèrement.

