Les États-Unis augmentent leurs droits de douane 🗽 Comment réagissent les paires USDCAD, USDCNH et USDMXN ?

À ce jour, les États-Unis ont imposé des droits de douane au Mexique et au Canada à un taux de 25 %, ainsi que des sanctions supplémentaires de 10 % à la Chine, où les droits de douane s'élèvent déjà à 20 %. Cependant, les paires de devises liées aux trois économies (USD/MXN, USD/CAD et USD/CNH) ne semblent pas particulièrement faibles en réponse à ce risque important, en particulier pour le Mexique et le Canada, dont les économies sont très dépendantes du marché américain. Le consensus économique général suggère que le Mexique et le Canada pourraient tomber en récession si la nouvelle administration américaine maintient cette politique tarifaire pendant une période prolongée. Cependant, le marché semble encore réticent à croire que ces tarifs resteront en place à long terme, anticipant qu'un accord commercial sera finalement conclu . Si les perspectives deviennent moins optimistes, de nouveaux gains sur l'USD/CAD et l'USD/MXN pourraient suivre.

en annonçant des augmentations de sur un large éventail de , tout en imposant des américaines. Cependant, agressive. Dans le même temps, le Canada s'est déclaré prêt à imposer des droits de douane de 25 % sur environ 30 milliards de dollars canadiens de marchandises américaines dans une première tranche. En outre, le Canada a fait part de sa volonté d'étendre ces droits de douane aux importations d'une valeur totale de 155 milliards de dollars canadiens, tout en annonçant un arrêt des exportations de nickel vers les États-Unis. USDCNH Le yuan chinois s'apprécie par rapport au dollar aujourd'hui. Bien que la Chine ait critiqué l'approche tarifaire américaine, elle n'a pas réagi de manière tout à fait proportionnelle. Par conséquent, l'impact économique final pourrait être plus faible que prévu et, pour l'instant, la probabilité de nouvelles hausses des droits de douane américains semble limitée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 USDCAD Le dollar canadien cède aujourd'hui une partie de ses récents gains, mais le mouvement reste modéré compte tenu du risque posé par la prolongation des droits de douane. Bien que l'USD/CAD soit en hausse de plus de 0,4 %, il est encore difficile de qualifier ce mouvement de vague de ventes généralisée. Source: xStation5 USDMXN De même, le peso mexicain peine à reprendre des couleurs après ses fortes hausses en 2024. Cependant, c'est actuellement la plus faible des trois devises, perdant du terrain face au dollar. L'USD/MXN est en hausse de près de 0,7 % aujourd'hui. Sur l'indicateur MACD, un signal haussier potentiel se dessine alors que les moyennes mobiles se croisent à la hausse, tandis que la paire a également franchi le niveau de l'EMA50. Source: xStation5

