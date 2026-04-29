🔥Les États-Unis préparent-ils une frappe contre l'Iran ? Trump rejette tout compromis. Le Brent dépasse les 110 dollars !

Une escalade majeure de la « guerre froide » au Moyen-Orient est actuellement en cours. Comme l’ont rapporté Axios et la chaîne israélienne N12, le président Donald Trump a officiellement rejeté la proposition de l’Iran visant à ouvrir le détroit d’Ormuz, optant plutôt pour une stratégie d’« étranglement maximal » et se préparant à des frappes militaires directes. Bien qu’un cessez-le-feu reste techniquement en vigueur, les communications actuelles laissent entendre qu’une reprise des hostilités n’est qu’une question de temps. C'est sur le marché pétrolier que cela se voit le plus clairement ; le Brent a franchi la barre des 110 dollars le baril, et si l'on examine les contrats les plus actifs, il y a une chance pour une clôture record depuis le début du conflit. Il convient également de noter le contrat de juin arrivant à échéance, qui se négocie à 118 dollars le baril et a atteint 119,4 dollars, très proche du record de mars (même si le contrat de mai servait de référence à l'époque).

Le contrat Brent de juin clôturera probablement à un niveau record. De plus, le contrat de décembre dépasse les récents sommets atteints en mars. Source : Bloomberg Finance LP

« Une vague de frappes brève mais puissante »

Selon les derniers rapports, les États-Unis ont préparé un plan pour une vague de frappes « brève mais puissante » contre des cibles en Iran. La stratégie de Washington est claire : frapper d’abord les infrastructures, puis forcer Téhéran à revenir à la table des négociations selon les conditions américaines.

Dans une interview accordée à N12, le président Trump n’a pas mâché ses mots, comparant la situation économique de l’Iran à celle d’un « cochon engraissé qui s’étouffe ». Selon Trump, le blocus naval est plus efficace que les bombes car il a conduit au débordement physique des installations de stockage et des oléoducs iraniens qui, comme l’affirme le président, « sont sur le point d’exploser » car le pays n’a nulle part où stocker le brut invendu. Néanmoins, des rapports ont également fait surface suggérant que l’Iran préférerait probablement déverser le pétrole extrait dans le désert plutôt que d’arrêter la production dans les puits clés, car cela pourrait entraîner des changements géologiques si graves que la reprise de la production serait impossible.

Frictions à Téhéran et silence du Guide suprême

La situation interne en Iran semble extrêmement tendue et fragmentée :

L'armée et les radicaux : Des rapports suggèrent que l'armée iranienne est prête au combat et rejette toute capitulation sous la pression du blocus.

Des rapports suggèrent que l'armée iranienne est prête au combat et rejette toute capitulation sous la pression du blocus. Diplomatie : Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré publiquement que le pays ne voulait pas la guerre, suggérant un dernier effort pour sauver la situation.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré publiquement que le pays ne voulait pas la guerre, suggérant un dernier effort pour sauver la situation. Paralysie décisionnelle ? Le plus inquiétant est l'absence de déclaration officielle du Guide suprême Ali Khamenei. Le silence au plus haut niveau à un moment aussi critique (y compris l'inactivité sur X et dans les médias officiels) pourrait signifier soit des préparatifs de représailles, soit une profonde impasse décisionnelle au sein du régime.

Quelles sont les implications pour le marché pétrolier ?

La réaction du marché a été immédiate et violente. Les cours du brut WTI ont augmenté de près de 6 à 7 dollars au cours de la séance d'aujourd'hui, franchissant la barre des 106 dollars le baril, tandis que le Brent s'échange déjà au-dessus de 111 dollars le baril. Points clés à retenir :

1. Le risque de guerre revient en force Le marché a cessé de croire en une solution diplomatique à la crise du détroit d'Ormuz. Le rejet par Trump de la proposition iranienne signifie que le blocus — par lequel transitent 20 % de la consommation mondiale de pétrole — ne sera pas levé de sitôt. Les investisseurs intègrent désormais dans leurs prix le risque réel de destruction des infrastructures de production iraniennes.

2. Risque de dommages permanents aux champs pétrolifères L'argument de Trump concernant les « pipelines qui explosent » repose sur des bases techniques. Si l'Iran est contraint d'arrêter brusquement l'extraction en raison d'un manque d'espace de stockage, des changements de pression irréversibles pourraient se produire dans les champs pétrolifères, réduisant de manière permanente leur productivité future. Il s'agit d'un scénario haussier à long terme pour les prix, car cela limiterait la capacité de production mondiale pendant des années.

3. Les États-Unis, « seul fournisseur sûr » Les données de l'EIA publiées aujourd'hui, qui font état d'une chute massive des stocks américains (-6,2 millions de barils), combinées au blocus de l'Iran, montrent que l'économie mondiale « aspire » chaque baril disponible provenant des États-Unis. Si des frappes ont lieu, la demande de pétrole en provenance des États-Unis et d’autres régions en dehors du golfe Persique augmentera encore davantage, ce qui pourrait pousser les prix du WTI vers 115–120 $. Les exportations américaines de pétrole brut ont atteint un record absolu de 6 millions de barils par jour, atteignant de nouveaux sommets parallèlement aux carburants raffinés à 14 millions de barils par jour.

4. « Vendre la nouvelle » ou nouvelle hausse ? Nous sommes actuellement dans la phase d’escalade. Le pétrole est entré dans une zone presque inexplorée où il ne s'est attardé que brièvement lors de quelques séances passées. Une clôture au-dessus de 111-112 dollars pour le Brent et de 107 dollars pour le WTI ouvre de nouvelles perspectives de gains. Cependant, ces niveaux doivent encore être considérés comme des zones d'offre importante, même si les prix du pétrole se rapprochent des niveaux dictés par le marché physique. Il convient également de noter que les spéculateurs ne sont toujours pas très présents sur le marché pétrolier.

Il est difficile d'affirmer qu'il existe actuellement une forte activité spéculative sur le marché pétrolier. Les positions longues restent élevées, mais elles l'étaient davantage en 2023 ou en 2025. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Résumé

La situation est extrêmement binaire. Si les États-Unis passent effectivement à l'attaque, le brut WTI pourrait tester le niveau des 110 dollars en quelques heures. Cependant, si le silence de Khamenei prend fin par une concession soudaine, nous risquons une forte correction vers les 100 dollars. Pour l'instant, la position « belliciste » de Trump maintient l'offre sous contrôle.