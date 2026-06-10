Résumé quotidien : Les actions et l'or à genoux alors que les États-Unis vont poursuivre leurs frappes contre l'Iran (10 juin 2026)

Les contrats à terme sur les actions américaines ont prolongé les baisses enregistrées hier, le président Trump ayant promis de poursuivre ses attaques contre l’Iran. Le NASDAQ 100 a mené la baisse (-1,6 %), suivi du Dow Jones (US30 : -1,2 %) et du S&P 500 (-1 %). 🌎 Guerre entre les États-Unis et l’Iran Trump a intensifié la pression sur Téhéran, menaçant de nouvelles actions militaires après avoir accusé l’Iran d’avoir abattu un hélicoptère Apache américain au-dessus du détroit d’Ormuz

Il s’est simultanément montré ouvert à un accord nucléaire « significatif », affirmant qu’un accord était proche — mais a accusé l’Iran de faire traîner les choses, insistant sur le fait que tout accord devait empêcher définitivement Téhéran de se doter d’armes nucléaires 📉🇺🇸 Actions — États-Unis Les valeurs de l'IA et des semi-conducteurs mènent la baisse : Qualcomm (-6,6 %), Broadcom (-4,9 %), Western Digital (-5,3 %), AMD (-4,6 %), Nvidia (-2,2 %)

Les valeurs industrielles sont également en baisse : Caterpillar (-6 %), Honeywell (-3,4 %), Boeing (-2,9 %)

Super Micro Computer a chuté de 18 % après avoir annoncé une levée de fonds de 7 milliards de dollars, malgré la divulgation d’un carnet de commandes de serveurs IA de 39 milliards de dollars — les investisseurs ont salué la demande mais ont sanctionné le risque de dilution et les inquiétudes concernant les marges

Cracker Barrel a bondi de 23 % après que ses résultats du troisième trimestre fiscal soient passés d’une perte attendue à un bénéfice, avec un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions, une révision à la hausse des prévisions pour l’ensemble de l’année, une réévaluation par Wells Fargo et une rotation vers les valeurs de consommation défensives 📉🇪🇺 Actions — Europe Les contrats à terme sur le DAX sont les plus touchés en Europe (DE40 : -1,4 %), plombés par SAP (-3,2 %) et Siemens (-2,2 %)

Le CAC 40 français (FRA40 : -0,95 %) et le FTSE 100 (UK100 : -0,5 %) sont également en baisse

Le SMI suisse est le plus résistant (SUI20 : -0,2 %) grâce à la composition défensive de son secteur (concentration dans la santé) 🏦 Macro — Inflation et banques centrales L'IPC américain est globalement conforme aux prévisions : indice global à 0,5 % en glissement mensuel / 4,2 % a/a (en hausse par rapport à 3,8 %), indice de base à 0,3 % en glissement mensuel / 2,9 % a/a — la persistance de l'inflation réduit les anticipations de baisse des taux de la Fed à court terme, renforçant la perspective d'une politique monétaire « plus restrictive plus longtemps »

La Banque du Canada a maintenu ses taux à 2,25 % comme prévu, signalant un mélange de croissance faible et d’inflation tenace, proche de la stagflation ; les décisions futures resteront tributaires des données et ouvertes à toute évolution 🛢️ Matières premières Le Brent (OIL : +2,2 %) s’est redressé grâce au rapport optimiste de l’EIA (baisse des stocks de pétrole de -7,23 millions de barils contre -2,2 millions attendus) et aux tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran ; une enquête de Reuters a révélé que la production de l’OPEP est tombée à son plus bas niveau depuis deux décennies, à environ 16,13 millions de barils par jour

L'or a franchi à la baisse le support clé de 4 200 $/once (GOLD : -3,3 % à 4 115 $) ; l'argent a suivi (contrats à terme -0,9 % à 64,80 $/once) 🪙 Devises Les plus performantes : l'euro (EURUSD : +0,15 % à 1,155), la livre sterling (GBPUSD : +0,18 %), la couronne norvégienne (USDNOK : -0,4 %)

Les plus faibles : le yen japonais (USDJPY : +0,12 %, EURJPY : +0,2 %) ; le dollar australien est également à la traîne (AUDUSD, AUDNZD : -0,1 %) ₿ Cryptomonnaies Bitcoin +0,5 % à 62 110 $ ; Ethereum -0,7 % à 1 640 $

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