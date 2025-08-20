Technologie et Semi-conducteurs ADI (Analog Devices) : +2% ; a rapporté un bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 2,05 dollars, dépassant l'estimation de 1,95 dollar, avec des revenus de 2,88 milliards de dollars contre une estimation de 2,77 milliards de dollars et une marge opérationnelle ajustée de 42,2%. Le revenu opérationnel ajusté du troisième trimestre était de 1,215 milliard de dollars contre une estimation de 1,143 milliard de dollars. La société a guidé un bénéfice par action du quatrième trimestre de 2,20 dollars avec des revenus de 3 milliards de dollars, les deux étant au-dessus du consensus de 2,00 dollars/2,82 milliards de dollars respectivement. Commerce de détail et Consommation TJX (TJX Companies) : +5% ; les actions ont rebondi sur les résultats et les perspectives relevées. La société a publié un bénéfice par action et des revenus pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes et a indiqué qu'elle prévoyait un bénéfice par action pour l'exercice 2026 de 4,52 à 4,57 dollars, au-dessus des attentes précédentes de 4,34 à 4,43 dollars, et a guidé une croissance des ventes comparables pour l'exercice de 3%, à l'extrémité supérieure de sa prévision précédente de 2-3%. Santé et Biotechnologie RCKT (Rocket Pharmaceuticals) : +9% ; après que la FDA a levé la suspension clinique de l'essai de phase 2 de la société pour son traitement RP-A501 contre la maladie de Danon ; la FDA a confirmé que la société avait satisfait aux problèmes soulevés dans la suspension clinique et a autorisé la reprise de l'étude pivot avec une dose recalibrée chez trois patients. Acquisitions et Fusions AHL (Aspen Insurance Holdings) : +17% ; après qu'Insurance Insider a rapporté que la société japonaise Sompo Holdings Inc. était en pourparlers pour acheter la société, seulement trois mois après l'introduction en bourse initiale d'Aspen.

DAY (Dayforce) : +3% ; après avoir confirmé qu'elle était en pourparlers pour être achetée par Thoma Bravo pour 70 dollars par action ou 11 milliards de dollars (confirme le rapport précédent de Bloomberg du lundi 18 août).

GES (Guess?) : +25% ; les actions ont bondi après que les cofondateurs Maurice et Paul Marciano et le PDG Carlos Alberini se sont associés à Authentic Brands Group pour prendre privé le détaillant, les actionnaires recevront 16,75 dollars par action en cash dans le cadre d'un accord évalué à 1,4 milliard de dollars. Automobile et Location HTZ (Hertz) : +6% ; après avoir annoncé qu'elle commencerait à vendre des voitures d'occasion sur Amazon Autos, les clients vivant dans un rayon de 75 miles de quatre grandes villes — Dallas, Houston, Los Angeles et Seattle — pourront commencer à parcourir les voitures Hertz sur Amazon dès mercredi (les actions de CVNA, KMX ont chuté sur la nouvelle).

