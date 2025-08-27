Technologie et Logiciels MDB (MongoDB) : +33% ; de meilleurs résultats que prévu pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice par action non-GAAP de 1,00 dollar (consensus 0,66 dollar) sur un revenu de 591,4 millions de dollars (consensus 556,3 millions de dollars), en hausse de 24% d'une année sur l'autre, une accélération par rapport à 22% le trimestre dernier, grâce à une croissance des revenus d'Atlas de 29%, contre 26% de croissance le trimestre dernier, et les prévisions ont été relevées (DDOG, ESTC, SNOW en hausse en réaction).

(Canada Goose Holdings) : +13% ; alors que l'actionnaire majoritaire Bain Capital a reçu des offres pour prendre privé le fabricant de articles de luxe pour une valorisation d'environ 1,4 milliard de dollars, a rapporté CNBC tard mardi. KSS (Kohl's) : +19% ; a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour l'exercice 2025 à 0,50-0,80 dollar contre une vue précédente de 0,10-0,60 dollar (est. 0,63 dollar) tout en resserrant sa vue de revenus pour l'exercice 2025 à une baisse de 5-6% contre une baisse de 5-7% et sa vue de ventes comparables à une baisse de 4-5% contre une baisse de 4-6% (suite à un dépassement du bénéfice par action du deuxième trimestre et une perte comparable plus faible). Acquisitions et Fusions AHL (Aspen Insurance Holdings) : +13% ; va être acquise par Sompo Holdings, Inc., une filiale entièrement détenue de Sompo International Holdings Ltd. pour 37,50 dollars par action en cash, dans le cadre d'un accord évalué à environ 3,5 milliards de dollars. Finance et Services ELAN (Elan Financial Services) : +4% ; remplacera SRPT dans le S&P MidCap 400, et Sarepta Therapeutics remplacera BRKL dans le S&P SmallCap 600 à partir de l'ouverture des transactions mardi 2 septembre.

