Acquisitions et Fusions AL (Air Lease Corporation) : +6% ; a annoncé qu'elle avait conclu un accord de fusion définitif pour être acquise par un consortium d'investisseurs pour 65,00 dollars par action en cash, valorisant la société de location d'avions à environ 7,4 milliards de dollars.

(Air Lease Corporation) : +6% ; a annoncé qu'elle avait conclu un accord de fusion définitif pour être acquise par un consortium d'investisseurs pour 65,00 dollars par action en cash, valorisant la société de location d'avions à environ 7,4 milliards de dollars. TIXT (TIXT Corporation) : +15% ; TU a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions restantes de TIXT pour 4,50 dollars par action, valorisant la société à environ 2,9 milliards de dollars. Santé et Biotechnologie BIIB (Biogen) : +5% ; et ESAIY ont annoncé que la FDA a approuvé une version injectable de leur médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, permettant une option de traitement plus facile après une perfusion intraveineuse initiale.

(Biogen) : +5% ; et ESAIY ont annoncé que la FDA a approuvé une version injectable de leur médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, permettant une option de traitement plus facile après une perfusion intraveineuse initiale. CYTK (Cytokinetics) : +37% ; après que les données d'une étude de phase avancée montrent que le médicament de la société est plus efficace pour les symptômes de la maladie cardiaque que le traitement standard. Stifel a noté que les nouvelles données relatives à l'aficamten lors du Congrès de la Société Européenne de Cardiologie 2025 étaient très optimistes pour CYTK, car les données détaillées de MAPLE étaient excellentes, dépassant les attentes optimistes de Stifel, et les données détaillées d'ODYSSEY-HCM n'ont fait qu'augmenter la confiance de Stifel.

(Cytokinetics) : +37% ; après que les données d'une étude de phase avancée montrent que le médicament de la société est plus efficace pour les symptômes de la maladie cardiaque que le traitement standard. Stifel a noté que les nouvelles données relatives à l'aficamten lors du Congrès de la Société Européenne de Cardiologie 2025 étaient très optimistes pour CYTK, car les données détaillées de MAPLE étaient excellentes, dépassant les attentes optimistes de Stifel, et les données détaillées d'ODYSSEY-HCM n'ont fait qu'augmenter la confiance de Stifel. IONS (Ionis Pharmaceuticals) : +25% ; après avoir annoncé que l'Olezarsen a réduit les triglycérides et les événements de pancréatite aiguë dans des études de phase 3 pour les personnes atteintes d'hypertriglycéridémie sévère.

(Ionis Pharmaceuticals) : +25% ; après avoir annoncé que l'Olezarsen a réduit les triglycérides et les événements de pancréatite aiguë dans des études de phase 3 pour les personnes atteintes d'hypertriglycéridémie sévère. MYTS (Mythera Therapeutics) : +57% ; après que son concurrent AZN a présenté les résultats de l'étude pivotale de phase 3 BaxHTN de baxdrostat chez des patients atteints de 3L+ uHTN/rHTN sous deux thérapies antihypertensives de fond. Bien que BaxHTN ait atteint son critère principal d'évaluation pour les doses de 1-2 mg QD, sa réduction de la SBP ajustée par placebo et l'hyperkaliémie confirmée >6,0 mmol/L étaient numériquement pires que les résultats de Launch-HTN de lorundrostat.

(Mythera Therapeutics) : +57% ; après que son concurrent AZN a présenté les résultats de l'étude pivotale de phase 3 BaxHTN de baxdrostat chez des patients atteints de 3L+ uHTN/rHTN sous deux thérapies antihypertensives de fond. Bien que BaxHTN ait atteint son critère principal d'évaluation pour les doses de 1-2 mg QD, sa réduction de la SBP ajustée par placebo et l'hyperkaliémie confirmée >6,0 mmol/L étaient numériquement pires que les résultats de Launch-HTN de lorundrostat. UTHR (United Therapeutics Corporation) : +41% ; après avoir annoncé que son étude TETON-2 évaluant l'utilisation de Tyvaso(R) (Treprostinil) en solution pour inhalation par nébulisation pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique a atteint son critère principal d'efficacité, démontrant une amélioration de la capacité vitale forcée absolue par rapport à un placebo. Commerce de détail et Consommation PEP (PepsiCo) : +3% ; après que le WSJ a rapporté que l'investisseur activiste Elliott Management a construit une participation d'environ 4 milliards de dollars dans PepsiCo et prévoit de pousser le géant des boissons et des snacks à apporter des changements pour stimuler son cours de l'action en baisse. Transport et Voyage ULCC (Frontier Group Holdings) : +19% ; a été surclassée de Maintien à Achat avec un objectif de prix de 8 dollars chez Deutsche Bank, qui a déclaré qu'ils voyaient maintenant la compagnie aérienne à bas prix comme la mieux positionnée pour être le plus grand bénéficiaire de la faillite de Spirit, étant donné leur chevauchement de réseau.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."