OKLO (Oklo Inc.) : +6% ; a été initiée à Achat avec un objectif de prix de 92 dollars chez Bank of America, qui a déclaré qu'elle était soutenue à la fois par le DOE et les opérateurs de centres de données, et que l'énergie nucléaire regagne de l'élan. Oklo, qui construit des petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération, est bien positionné pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'IA. Commerce de détail et Consommation CTRN (Citi Trends) : +2% ; après les résultats; après avoir relevé ses prévisions d'EBITDA pour l'année complète à 7-11 millions de dollars contre 6-10 millions de dollars auparavant, après être passé à un bénéfice au deuxième trimestre, stimulé par des ventes et un trafic plus élevés, et s'attend maintenant à ce que les ventes comparables augmentent d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé pour l'année, au-dessus de la vue précédente. Énergie et Ressources LEU (Centrus Energy) : +13% ; a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) et POSCO pour explorer un potentiel investissement afin de soutenir l'expansion de l'usine d'enrichissement d'uranium de Centrus à Piketon, dans l'Ohio.

SATS (Saturn Spectrum) : +77% ; après avoir conclu un accord définitif avec AT pour vendre les licences de spectre 3,45 GHz et 600 MHz de la société — un total de 50 MHz de spectre national, pour environ 23 milliards de dollars, sous réserve de l'approbation réglementaire. Les licences couvrent plus de 400 marchés à travers les États-Unis au total. Santé et Biotechnologie LLY (Eli Lilly and Company) : +3% ; après que sa pilule expérimentale contre l'obésité a aidé les patients à perdre 9,6% de leur poids corporel lors d'un essai qui rapproche la société d'une éventuelle approbation. Industrie et Matériaux UUUU (Energy Fuels) : +17% ; après avoir signé un protocole d'accord avec Vulcan Elements, fabricant d'aimants permanents en terres rares, pour créer une chaîne d'approvisionnement nationale pour les aimants en terres rares indépendante de la Chine. Autres TLN (Talen Energy) : +5% ; remplacera IBKR dans le S&P 400 le 28 août, qui remplace WBA alors qu'elle est en cours d'acquisition.

WU (Western Union) : +2% ; après que Devin Mcgranahan, PDG et Président, a acheté 176 470 actions pour 1 498 054 dollars à 8,49 dollars par action le 21 août 2025 selon le dépôt de formulaire 4.

