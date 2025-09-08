Technologie et Semi-conducteurs APP (AppLovin) : +11% ; après avoir été ajoutée à l'indice S&P 500 vendredi soir.

(AppLovin) : +11% ; après avoir été ajoutée à l'indice S&P 500 vendredi soir. AVGO (Broadcom) : +4% ; après avoir bondi vendredi dernier sur une commande de puces IA de 10 milliards de dollars (bien qu'elle n'ait pas dépassé le plus haut intraday de vendredi de 356,34 dollars).

(Broadcom) : +4% ; après avoir bondi vendredi dernier sur une commande de puces IA de 10 milliards de dollars (bien qu'elle n'ait pas dépassé le plus haut intraday de vendredi de 356,34 dollars). QS (QuantumScape) : +24% ; les actions ont augmenté après que Volkswagen a dévoilé pour la première fois un véhicule électrique alimenté par une batterie à semi-conducteurs, la moto électrique de test repose sur la technologie fournie par QuantumScape basée aux États-Unis. Commerce de détail et Consommation GOOS (Canada Goose Holdings) : +5% ; a été surclassée à Acheter chez TD Cowen et l'objectif de cours a été relevé à 18 dollars, en disant qu'ils aiment la modernisation du produit, du marketing et du service, y compris une nouvelle vision créative plus culturellement pertinente, et voient les deux prochains trimestres bénéficier d'efforts marketing accrus et de nouveaux lancements de produits. Santé et Biotechnologie RAPP (Rapport Therapeutics) : +164% ; après avoir annoncé des résultats positifs de l'essai clinique de phase 2a de RAP-219 chez des patients atteints de crises focales. Les patients ont atteint une réduction de 77,8% des crises cliniques (p=0.01), avec 24% atteignant la liberté de crises pour la période de traitement de 8 semaines (p<0.0001). L'essai a atteint les points finaux des épisodes longs avec une significativité statistique élevée, et RAP-219 a été généralement bien toléré. Autres BIDU (Baidu) : +6% ; force des actions chinoises cotées aux États-Unis en début de séance avec BABA, NTES, XPEV également en hausse.

(Baidu) : +6% ; force des actions chinoises cotées aux États-Unis en début de séance avec BABA, NTES, XPEV également en hausse. HOOD (Robinhood Markets) : +13% ; après avoir été ajoutée à l'indice S&P 500 vendredi soir.

(Robinhood Markets) : +13% ; après avoir été ajoutée à l'indice S&P 500 vendredi soir. PL (Planet Labs) : +32% ; les actions ont bondi sur les résultats des bénéfices alors que les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre pour atteindre 73,38 millions de dollars, dépassant l'estimation de 65,7 millions de dollars, et a déclaré avoir lancé 2 satellites Pelican à haute résolution, améliorant les capacités de données ; a guidé les revenus du troisième trimestre entre 71 et 74 millions de dollars contre une estimation de 68,8 millions de dollars et a guidé les revenus de l'exercice au-dessus des vues consensuelles également.

(Planet Labs) : +32% ; les actions ont bondi sur les résultats des bénéfices alors que les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre pour atteindre 73,38 millions de dollars, dépassant l'estimation de 65,7 millions de dollars, et a déclaré avoir lancé 2 satellites Pelican à haute résolution, améliorant les capacités de données ; a guidé les revenus du troisième trimestre entre 71 et 74 millions de dollars contre une estimation de 68,8 millions de dollars et a guidé les revenus de l'exercice au-dessus des vues consensuelles également. SATS (Saturn Spectrum) : +16% ; les actions ont grimpé après que la société a convenu de vendre des licences de spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars ; a convenu de vendre les licences de spectre AWS-4 et H-block de la société. L'accord consiste en jusqu'à 8,5 milliards de dollars en cash et jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions SpaceX évaluées à partir de l'entrée dans l'accord définitif.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."