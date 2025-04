🏆 Les Gagnants du Jour : AVGO, BTU, CRMD

AVGO : +9% ; dans le cadre d'un rebond marqué des semi-conducteurs (NVDA, MU, TSM, ARM, AMAT), la société a également annoncé une autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars2.

: +16% ; après avoir annoncé avoir réglé ses litiges avec Fresenius Kabi USA, LLC (Fresenius), Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd., et eVenus Pharmaceuticals Laboratories, Inc. concernant des brevets pour EXPAREL(R) (suspension injectable de liposome de bupivacaïne). SPIR : +29% ; après avoir déclaré dans un dépôt que Kpler et elle-même résoudraient leur litige en cours et abandonneraient mutuellement leurs réclamations, sous réserve de la finalisation de la vente de l'activité maritime d'ici le 25 avril. Spire avait accepté de vendre l'unité maritime à Kpler pour environ 241 millions de dollars en novembre.

