Santé et Biotechnologie ALGN (Align Technology) : +7% ; les actions montent après un BPA ajusté du troisième trimestre de 2,61 dollars contre une estimation de 2,40 dollars.

(Align Technology) : +7% ; les actions montent après un BPA ajusté du troisième trimestre de 2,61 dollars contre une estimation de 2,40 dollars. CAH (Cardinal Health) : +16% ; a publié des résultats du troisième trimestre et des revenus bien au-dessus du consensus.

(Cardinal Health) : +16% ; a publié des résultats du troisième trimestre et des revenus bien au-dessus du consensus. GKOS (Glaukos) : +22% ; les actions montent après avoir rapporté un troisième trimestre solide avec un revenu de 110,2 millions de dollars pour le glaucome.

(Glaukos) : +22% ; les actions montent après avoir rapporté un troisième trimestre solide avec un revenu de 110,2 millions de dollars pour le glaucome. LLY (Eli Lilly) : +2% ; a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année complète.

(Eli Lilly) : +2% ; a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année complète. MTSR (Metsera) : +21% ; les actions ont bondi après que NVO a déclaré avoir fait une offre non sollicitée pour le fabricant de médicaments. Technologie et Logiciels GOOGL (Alphabet) : +5% ; a dépassé le consensus de revenus de Wall Street de 3% et le revenu opérationnel.

(Alphabet) : +5% ; a dépassé le consensus de revenus de Wall Street de 3% et le revenu opérationnel. NOW (ServiceNow) : +5% ; a publié un impressionnant résultat avec une croissance de 20,5% des cRPO CC. Transport et Logistique CHRW (C.H. Robinson) : +18% ; les actions bondissent sur les résultats.

