(Alphabet) : +2% ; après que la startup IA Anthropic a accepté d'utiliser les puces IA de Google dans un accord d'une valeur de dizaines de milliards de dollars. Google livrera jusqu'à 1 million d'unités de traitement tensoriel (TPU) personnalisées à Anthropic à partir de 2026, ajoutant plus d'un gigawatt de puissance de traitement. INTC (Intel) : +5% ; les actions ont surperformé alors que de nombreux analystes de Wall Street restent prudents, car le fabricant de puces a publié un solide dépassement des attentes pour le troisième trimestre avec des marges solides, toutes les métriques hors foundry ont dépassé les attentes, et les perspectives étaient conformes ou légèrement supérieures aux revenus, bien que les marges brutes aient été plus faibles et qu'il n'y ait toujours pas de grandes commandes de foundry. Santé et Biotechnologie INBX (Inhibrx) : +71% ; a annoncé des résultats positifs de l'étude ChonDRAgon sur l'ozekibart en tant qu'agent unique par rapport à un placebo chez des patients atteints de chondrosarcome avancé ou métastatique, non résécable. Finance et Services FIX (Comfort Systems USA) : +16% ; a rapporté un autre trimestre très fort : croissance du chiffre d'affaires de 35%, marge EBITDA de 16,9% (+150 points de base par rapport au trimestre précédent et +380 points de base par rapport à l'année précédente), et un ratio BTB de 1,5x. Le carnet de commandes est en hausse de 56% depuis le début de l'année (mécanique +45%, électrique +98%). Les résultats reflètent la force de la demande et ses capacités d'exécution supérieures. Cryptomonnaies BITF (Bitfarms) : +11% ; ainsi que des gains pour COFR et HUT après que la société de trading Jane Street a divulgué une participation de 5% dans les trois entreprises, et est maintenant le troisième plus grand actionnaire de CIFR, le plus grand actionnaire de BITF avec une participation de 5% et le cinquième plus grand actionnaire de HUT.

