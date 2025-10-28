Points clés WULF : Après avoir rapporté des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et annoncé avoir conclu une coentreprise de calcul haute performance à long terme avec Fluidstack, une plateforme cloud AI de premier plan qui construit et exploite des clusters HPC.

(Qorvo) : +12% ; les actions ont augmenté après que SWKS a accepté de fusionner avec le fournisseur de puces rival d'AAPL, dans une transaction en cash et en actions qui valorise la société combinée à environ 22 milliards de dollars, les actionnaires de Qorvo recevront 32,50 dollars en cash et 0,960 action Skyworks pour chaque action détenue. WULF (TeraWulf) : +19% ; après avoir rapporté des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et annoncé avoir conclu une coentreprise de calcul haute performance à long terme avec Fluidstack, une plateforme cloud AI de premier plan qui construit et exploite des clusters HPC. Santé et Biotechnologie REGN (Regeneron Pharmaceuticals) : +8% ; alors que le revenu du troisième trimestre augmente de 1% pour atteindre 3,75 milliards de dollars contre une estimation de 3,58 milliards de dollars ; le BPA ajusté du troisième trimestre de 11,83 dollars dépasse le consensus de 9,58 dollars, tiré par de solides ventes de produits ; rapporte une forte croissance des ventes pour Dupixent et EYLEA HD. Transport et Logistique UPS (United Parcel Service) : +7% ; une agréable surprise pour les transports, alors que les actions montent ; BPA ajusté du troisième trimestre de 1,74 dollar dépasse le consensus de 1,30 dollar ; revenu du troisième trimestre de 21,4 milliards de dollars contre une estimation de 20,84 milliards de dollars ; guide les revenus du quatrième trimestre à environ 24 milliards de dollars contre une estimation de 23,8 milliards de dollars ; réaffirme les dépenses en capital pour l'année fiscale d'environ 3,5 milliards de dollars et maintient le dividende. Énergie CCJ (Cameco) : +19% ; les actions ont bondi après des rapports selon lesquels au moins 80 milliards de dollars de nouveaux réacteurs nucléaires seront construits à travers les États-Unis dans le cadre d'un nouveau partenariat formé entre le gouvernement américain, Westinghouse Electric, Cameco et Brookfield Asset Management. Autres W (Wayfair) : +21% ; après avoir rapporté des revenus et bénéfices trimestriels bien meilleurs que prévu et prévoit une hausse des revenus du trimestre en cours à un chiffre moyen d'une année sur l'autre contre des estimations de +3,3%.

