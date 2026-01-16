-
Wall Street a clôturé en hausse, soutenue par le secteur technologique
-
Les données sur l’emploi américain confortent la patience de la Réserve fédérale
-
Les marchés asiatiques ont terminé la séance en ordre dispersé
-
Le yen s’est renforcé face au dollar sur fond de signaux de politique monétaire
-
Les métaux précieux et les cryptomonnaies ont évolué sans tendance commune
-
Les marchés financiers mondiaux ont connu une séance contrastée, marquée par un rebond à Wall Street et des performances plus hésitantes en Asie. Les investisseurs ont continué d’arbitrer entre optimisme sur la technologie, prudence monétaire de la Réserve fédérale américaine et incertitudes géopolitiques persistantes.
📈 Wall Street portée par la technologie
Une clôture positive des indices américains
Les principaux indices américains ont terminé la séance en hausse significative, prolongeant le rebond observé ces derniers jours. Le Dow Jones s’est distingué avec une progression de 0.6%, tandis que le S&P 500 a gagné près de 0.3%. Le Nasdaq, fortement exposé aux valeurs technologiques, a pour sa part avancé de plus de 0.2%.
Cette dynamique positive traduit un retour de l’appétit pour le risque, dans un contexte où les investisseurs réévaluent les perspectives économiques et monétaires aux États-Unis.
L’optimisme autour des valeurs technologiques
Le secteur technologique a joué un rôle moteur dans la hausse des marchés américains. Les valeurs liées à l’innovation et aux semi-conducteurs ont bénéficié d’un regain de confiance, alimenté par de solides perspectives de croissance et des résultats jugés rassurants. Ce soutien a permis aux indices de maintenir une trajectoire haussière malgré un environnement macroéconomique encore incertain.
🏦 Politique monétaire américaine et indicateurs économiques
Des données sur l’emploi rassurantes
Les dernières données sur les nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis ont renforcé l’idée que la Réserve fédérale peut se permettre de rester patiente. Les demandes ont reculé sous le seuil des 200,000, bien en dessous des attentes du marché fixées à 215,000.
Ces chiffres témoignent de la résilience du marché du travail américain, réduisant la pression pour un assouplissement monétaire rapide.
Des anticipations de baisse de taux revues à la baisse
Dans ce contexte, les anticipations d’une baisse des taux dès le mois d’avril ont reculé, avec une probabilité désormais inférieure à 40%. Les investisseurs intègrent progressivement l’hypothèse d’un maintien prolongé des taux élevés, ce qui influence directement les stratégies sur les marchés actions, obligataires et des changes.
🌏 Marchés asiatiques : performances contrastées
Les semi-conducteurs soutiennent la technologie
En Asie, les marchés ont clôturé de manière mitigée. Les valeurs technologiques, et plus particulièrement les fabricants de puces, ont progressé après la publication de résultats supérieurs aux attentes du géant taïwanais TSMC. Cette performance a soutenu certaines places boursières régionales.
Des indices nationaux sous pression
Malgré ce soutien sectoriel, la majorité des grands indices asiatiques ont terminé en baisse. Le Nikkei 225, le Hang Seng et le Shanghai Composite ont cédé du terrain. À l’inverse, l’indice australien S&P/ASX 200 a fait figure d’exception, progressant de près de 0.5%, porté par les valeurs locales et les matières premières.
💱 Marché des changes et tensions géopolitiques
Le yen se renforce face au dollar
Sur le marché des changes, le yen japonais s’est apprécié durant la séance asiatique. Le ministre des Finances a rappelé que toutes les options restaient ouvertes pour contrer une faiblesse excessive de la devise, y compris une intervention conjointe avec les États-Unis.
Cette appréciation a également été soutenue par des signaux suggérant que la Banque du Japon pourrait accélérer le rythme de ses hausses de taux.
Géopolitique et commerce international
Par ailleurs, les inquiétudes géopolitiques demeurent élevées. Malgré les assurances de l’administration Trump quant à l’absence d’intervention en Iran, des informations indiquent que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait cherché à retarder d’éventuelles frappes. Le risque d’escalade ou d’un renforcement de la présence militaire américaine dans la région reste donc présent.
Dans le même temps, les États-Unis ont ravivé les craintes commerciales en indiquant que les droits de douane sur les puces d’intelligence artificielle ne constituent qu’une première étape d’une stratégie plus large visant le secteur des semi-conducteurs.
🪙 Métaux précieux et cryptomonnaies sous pression
Repli marqué des métaux précieux
Sur le marché des métaux précieux, la tendance a été clairement baissière. L’or est repassé sous les 4,600 dollars l’once, tandis que l’argent a chuté de plus de 2%, s’approchant des 90 dollars. Le palladium a reculé d’environ 5% à 1,730 dollars, et le platine a perdu plus de 3.5% à 2,320 dollars.
Stabilité relative des cryptomonnaies
Du côté des cryptomonnaies, l’évolution est restée modérée. Le Bitcoin a progressé légèrement de 0.1%, tandis que l’Ethereum est resté globalement stable, reflétant une attitude attentiste des investisseurs.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street a-t-elle progressé malgré l’incertitude géopolitique ?
Les investisseurs ont principalement réagi aux bonnes performances des valeurs technologiques et aux données solides sur l’emploi américain.
Les chiffres du chômage influencent-ils directement la Fed ?
Oui, ils constituent un indicateur clé pour évaluer la solidité de l’économie et ajuster la politique monétaire.
Pourquoi le yen s’est-il renforcé ?
Les déclarations des autorités japonaises et les perspectives de hausses de taux ont soutenu la devise.
Les marchés asiatiques sont-ils pénalisés par la politique américaine ?
Les tensions commerciales et les incertitudes sur les droits de douane pèsent sur le sentiment des investisseurs en Asie.
Les métaux précieux restent-ils une valeur refuge ?
Ils le demeurent à long terme, mais sont sensibles aux anticipations de taux d’intérêt et au dollar à court terme.
