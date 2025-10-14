Les marchés sous pression avant la rencontre Trump-Xi

-
Les marchés européens reculent, Michelin chute
Goldman Sachs anticipe une baisse de taux de la Fed malgré le « shutdown ».
L’or atteint un nouveau record historique à 4 175 dollars l’once.
Les marchés européens ouvrent en baisse ce matin. Le CAC 40 recule de 0,83% et le DAX 40 de 1,02%. Michelin (ML.FR) chute de près de 10% après avoir abaissé son objectif 2025 de résultat opérationnel aux États-Unis.
Scott Bessent a confirmé hier, dans une interview, que la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping restait d’actualité, tout en avertissant que la fermeture du gouvernement américain commençait à peser sur l’activité économique. Selon Goldman Sachs, ce shutdown pourrait devenir le plus long de l’histoire, chaque semaine amputant la croissance du quatrième trimestre de 0,11 point de pourcentage. La banque prévoit toutefois un rebond rapide à la reprise des activités et anticipe une baisse des taux d’intérêt de la Fed dès octobre, malgré le manque de données économiques récentes.
Le ministère chinois du Commerce a indiqué que les discussions commerciales entre Pékin et Washington se poursuivaient au niveau opérationnel. Parallèlement, la Chine a ouvert une enquête sur les effets des droits de douane américains dans le secteur des transports, visant notamment cinq entreprises américaines.
Une enquête mondiale de Bank of America révèle une montée des inquiétudes quant à une possible bulle alimentée par l’intelligence artificielle. L’allocation en actions atteint un sommet de huit mois, tandis que l’exposition aux obligations est tombée à son plus bas niveau depuis fin 2022. Le niveau de liquidités a reculé à 3,8%, signe d’une prise de risque accrue, alors que les conditions de liquidité sont jugées les meilleures depuis septembre 2021.
Les craintes de récession se sont largement dissipées, 54% des investisseurs anticipant désormais un « atterrissage en douceur ». L’optimisme sur la croissance enregistre sa plus forte hausse sur six mois depuis 2020, alimentant un positionnement pro-risque : les matières premières sont au plus haut depuis début 2023 et les actions des marchés émergents à leur niveau le plus surpondéré depuis 2021. Cependant, les inquiétudes sur les valorisations montent : 60% des investisseurs jugent les actions mondiales surévaluées et 54% estiment que les actifs liés à l’IA évoluent en territoire de bulle.
Hier à Wall Street, les indices américains ont rebondi après la forte correction de vendredi. Le S&P 500 a progressé de 1,15% et le Nasdaq 100 de 1,54%. Broadcom (AVGO.US) s’est distingué avec un bond de 9,88% après l’annonce d’un partenariat stratégique avec OpenAI.
En Asie, les marchés ont évolué dans le rouge : le Nikkei 225 a chuté de 2,58% et le Hang Seng de 1,71%.
Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à dix ans évolue légèrement au-dessus de 4%, tandis que le Bund allemand de même maturité s’échange sous les 2,6%.
Du côté des devises, l’indice du dollar (USDIDX) reste stable à 99,370 points.
Sur les matières premières, le Brent recule de 1,14% à 62,60 dollars le baril et le gaz naturel de 0,68% à 2,940 dollars.
L’or progresse de 0,40% à 4 126 dollars après avoir inscrit un nouveau record historique à 4 175 dollars l’once.
Enfin, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin recule à 112 093 dollars, tandis que l’Ethereum glisse jusqu’au seuil psychologique des 4 000 dollars.
Sentiment
Calendrier économique
Point technique du jour
Instrument et période : GOLD en H4
Sens du trade : Achat
Méthode(s) : Chartisme, Fibonacci
- Exécution(s) : 4106 - 4062 - 4035
- Cible(s) : 4235
- Stop-loss : 3974
Commentaire : Plan de trading d’un mouvement mesuré haussier. Pour plus d’informations concernant le concept des mouvements mesurés, merci de visionner les vidéos éducatives les concernant ici.
Source : xStation.
