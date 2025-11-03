Résumé quotidien: Les cryptos sous pression ; l'US100 soutient Wall Street

Points clés .

Indices : L’écart entre les valeurs liées à l’intelligence artificielle et le reste du marché continue de se creuser. Le S&P 500 gagne 0,3 %, le Nasdaq Composite progresse de 0,7 %, tandis que le Dow Jones recule de 0,4 %. La concentration des gains reste très marquée : plus de 400 sociétés du S&P 500 affichent des baisses, confirmant la faiblesse de la largeur de marché. Les valeurs technologiques tirent les indices vers le haut, alors que les secteurs financier et industriel traditionnel peinent à suivre.

: L’écart entre les valeurs liées à l’intelligence artificielle et le reste du marché continue de se creuser. Le S&P 500 gagne 0,3 %, le Nasdaq Composite progresse de 0,7 %, tandis que le Dow Jones recule de 0,4 %. La concentration des gains reste très marquée : plus de 400 sociétés du S&P 500 affichent des baisses, confirmant la faiblesse de la largeur de marché. Les valeurs technologiques tirent les indices vers le haut, alors que les secteurs financier et industriel traditionnel peinent à suivre. Technologie : Les contrats liés à l’IA soutiennent la hausse. Amazon s’envole de 5 %, Nvidia gagne 3 %, et Micron Technology bondit de 5 % après plusieurs accords majeurs dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les contrats de 38 milliards de dollars (Amazon–OpenAI) et 9,7 milliards (Iren–Microsoft) garantissent plusieurs mois de demande soutenue en technologies avancées.

: Les contrats liés à l’IA soutiennent la hausse. Amazon s’envole de 5 %, Nvidia gagne 3 %, et Micron Technology bondit de 5 % après plusieurs accords majeurs dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les contrats de 38 milliards de dollars (Amazon–OpenAI) et 9,7 milliards (Iren–Microsoft) garantissent plusieurs mois de demande soutenue en technologies avancées. Macro : L’indice ISM manufacturier d’octobre est mitigé : il ressort à 49,5, légèrement au-dessus des attentes (48,7), mais reste en zone de contraction. L’indice des prix recule à 58 contre 61,9 auparavant — cinquième baisse consécutive — signalant une capacité limitée à répercuter les coûts sur les consommateurs. L’emploi progresse légèrement et les nouvelles commandes se stabilisent, suggérant une situation un peu meilleure que prévu dans l’industrie américaine.

: L’indice ISM manufacturier d’octobre est mitigé : il ressort à 49,5, légèrement au-dessus des attentes (48,7), mais reste en zone de contraction. L’indice des prix recule à 58 contre 61,9 auparavant — cinquième baisse consécutive — signalant une capacité limitée à répercuter les coûts sur les consommateurs. L’emploi progresse légèrement et les nouvelles commandes se stabilisent, suggérant une situation un peu meilleure que prévu dans l’industrie américaine. Politique monétaire : La Fed reste ouverte mais prudente. Mary Daly (Fed de San Francisco) a souligné que les responsables monétaires doivent rester ouverts d’ici décembre, tout en maintenant une politique modérément restrictive. Ses propos laissent entrevoir une pause dans l’assouplissement monétaire, alors que l’inflation reste au-dessus de 2,5 %.

: La Fed reste ouverte mais prudente. Mary Daly (Fed de San Francisco) a souligné que les responsables monétaires doivent rester ouverts d’ici décembre, tout en maintenant une politique modérément restrictive. Ses propos laissent entrevoir une pause dans l’assouplissement monétaire, alors que l’inflation reste au-dessus de 2,5 %. Devises : Le dollar reprend sa marche en avant. L’EUR/USD repart à la baisse en ce début de semaine. La livre sterling résiste relativement bien, tandis que le dollar canadien et le franc suisse subissent une pression baissière.

: Le dollar reprend sa marche en avant. L’EUR/USD repart à la baisse en ce début de semaine. La livre sterling résiste relativement bien, tandis que le dollar canadien et le franc suisse subissent une pression baissière. Matières premières : Le pétrole reste sous pression, tandis que l’or rebondit légèrement. Le WTI évolue autour de 61,16 USD le baril, freiné par les craintes de surabondance en 2026 et la faiblesse de la demande asiatique. L’or bénéficie d’un regain d’intérêt, soutenu par l’incertitude sur la trajectoire des taux. Le marché des matières premières demeure guidé par les fondamentaux d’offre et de demande, les prochains mois dépendront de l’évolution macroéconomique mondiale.

: Le pétrole reste sous pression, tandis que l’or rebondit légèrement. Le WTI évolue autour de 61,16 USD le baril, freiné par les craintes de surabondance en 2026 et la faiblesse de la demande asiatique. L’or bénéficie d’un regain d’intérêt, soutenu par l’incertitude sur la trajectoire des taux. Le marché des matières premières demeure guidé par les fondamentaux d’offre et de demande, les prochains mois dépendront de l’évolution macroéconomique mondiale. Cryptomonnaies : Le Bitcoin atteint son plus bas niveau depuis la mi-octobre, reculant de 2,6 % sous les 107 000 USD. Les autres cryptos souffrent davantage : Ethereum chute de 5,5 % et Polygon de près de 10 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."