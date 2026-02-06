Réqumé Quotidien : Fin de semaine euphorique à Wall Street : la tech reprend la main 🚀

Les métaux précieux rebondissent fortement , tandis que le FX reflète un retour de l’appétit pour le risque.

Amazon et Stellantis chutent lourdement , pénalisées par des décisions stratégiques coûteuses.

Le sentiment des ménages US s’améliore , avec des anticipations d’inflation en baisse à court terme.

Strategy (MSTR) bondit de +24% , porté par un rebond spectaculaire du Bitcoin.

NVIDIA s’envole de +7,3% , relançant le narratif du super-cycle IA.

Clôture de vendredi très solide à Wall Street , menée par la technologie et les small caps.

Nous approchons de la fin de la séance de vendredi, et le contraste avec le début de semaine est frappant. Après plusieurs séances marquées par l’aversion au risque, Wall Street termine la semaine sur une note très positive, soutenue par un puissant rebond des valeurs technologiques, des small caps et des actifs risqués. 📊 Indices US : fort rebond généralisé À l’approche de la clôture : Nasdaq Composite : +1,93%

S&P 500 : +1,72%

Russell 2000 : +3,42%, meilleure performance de la séance La surperformance du Russell 2000 confirme une rotation marquée vers les small caps, après une période prolongée de sous-performance. 🤖 Technologie : l’IA rallume l’optimisme 🟢 NVIDIA (NVDA.US) : catalyseur de la séance Les actions NVIDIA progressent de +7,3%, après les propos très optimistes de son CEO Jensen Huang, qui a qualifié l’expansion de l’infrastructure IA de “once-in-a-generation opportunity”. Ce discours a suffi à : restaurer la confiance dans la rentabilité de long terme de l’IA ,

justifier les capex massifs des hyperscalers ,

et entraîner l’ensemble du secteur technologique dans son sillage. 🔴 Amazon (AMZN.US) : sanction du marché À l’inverse, Amazon chute de 9% après ses résultats : EPS : 1,95 $ vs 1,97 $ attendu,

Revenus supérieurs aux attentes, mais insuffisants pour compenser l’annonce clé :

👉 capex 2026 relevé à 200 Md$, principalement pour AWS et l’IA. Le marché sanctionne la dégradation attendue du ROIC à court terme, dans un environnement où la discipline financière est redevenue cruciale. ₿ Crypto : spectaculaire retour de l’appétit pour le risque 🟢 Strategy (MSTR.US) : proxy Bitcoin Les actions Strategy (ex-MicroStrategy) explosent de +24%, revenant autour de 132 £ et effaçant totalement la chute de la veille. Le moteur est clair : Bitcoin +10% , vers 70 000 £ ,

après un point bas à 60 000 £ jeudi. Le mouvement confirme que MSTR reste un levier boursier extrême sur le Bitcoin, amplifiant chaque variation du marché crypto. 🧠 Macro US : signal rassurant côté consommateurs Selon l’enquête de l’Université du Michigan pour février : Indice de sentiment : 57,3 (vs 55 attendu , 56,4 en janvier )

Conditions actuelles : 58,3 (vs 53,7)

Anticipations : légère amélioration Côté inflation : Anticipations à 1 an : 3,5% , en nette baisse (vs 4,0%)

Anticipations à 5 ans : 3,4%, légèrement au-dessus des attentes 👉 Ces données soutiennent le scénario d’un apaisement inflationniste à court terme, favorable aux actifs risqués. 🇪🇺 Europe : chocs idiosyncratiques 🔴 Stellantis (STLAM.IT) Les actions Stellantis s’effondrent de plus de 24% à Milan, après l’annonce de dépréciations massives de 22,2 Md€, liées à une révision profonde de la stratégie véhicules électriques. Ce mouvement souligne les difficultés structurelles du secteur automobile européen, confronté à : la concurrence asiatique,

la fin progressive des subventions EV,

et des investissements lourds à rentabilité incertaine. 🪙 Métaux précieux : rebond puissant Argent (SILVER) : +9%

Or (GOLD) : +4%, proche de 4 970 $ l’once Le rebond reflète à la fois : une amélioration du sentiment global ,

et une couverture partielle contre les risques géopolitiques. 💱 FX : retour du risk-on Sur le marché des changes : Dollar néo-zélandais (NZD) et dollar australien (AUD) surperforment,

Yen japonais et dollar US reculent nettement. Cette configuration est typique d’un retour de l’appétit pour le risque, les devises cycliques étant privilégiées. 🛢️ Énergie : signaux mixtes WTI crude oil : +1,5%

Gaz naturel (NATGAS) : -3% La hausse du pétrole peut refléter un positionnement défensif, alors que la situation géopolitique autour de l’Iran reste tendue et instable. Malgré l’escalade militaire potentielle, les marchés semblent encore sous-estimer le risque géopolitique. 🔍 Lecture de marché : rebond tactique ou vrai changement de régime ? La séance de vendredi combine : macro rassurante ,

rebond violent des actifs risqués ,

forte dispersion sectorielle. 👉 Le mouvement ressemble davantage à un rebond tactique puissant, alimenté par la tech et la crypto, qu’à une normalisation complète du marché. ❓ FAQ Pourquoi le Russell 2000 surperforme-t-il autant ?

Rattrapage après une forte sous-performance et retour du risk-on. Le rebond de la tech est-il durable ?

À court terme, oui. À moyen terme, il dépendra de la rentabilité réelle des investissements IA. Pourquoi l’or et l’argent montent-ils en même temps que les actions ?

Mélange de soulagement macro et de couverture contre les risques géopolitiques. Amazon est-elle pénalisée à cause de ses résultats ?

Surtout à cause de l’ampleur des capex, pas des revenus. Les marchés sous-estiment-ils le risque Iran ?

Probablement, au vu de la faible réaction globale.

