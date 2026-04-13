Les métaux précieux repassent dans le rouge 📉 L'or et l'argent sous la pression de la demande de dollars 🟡

Les contrats à terme sur les métaux précieux ont entamé la nouvelle semaine par une baisse marquée, effaçant la majeure partie des gains timides enregistrés la semaine dernière. Le GOLD recule aujourd'hui d'environ 1,1 %, tandis que le SILVER affiche une perte d'environ 3 %. Le chaos entourant le cessez-le-feu au Moyen-Orient ébranle une nouvelle fois le moral des investisseurs, stimulant la demande de valeur refuge pour le dollar américain. En début de séance aujourd’hui, l’or a plongé de 3 % pour s’établir à environ 4 630 dollars l’once après que le principal négociateur américain, le vice-président JD Vance, eut annoncé l’échec des négociations avec l’Iran. À la suite de cette rupture, Donald Trump a annoncé un blocus maritime du détroit d’Ormuz, prenant effet à 16 h 00 CET, et a promis « l’élimination immédiate des navires iraniens » qui tenteraient de franchir le blocus. Le GOLD a trouvé un soutien au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (EMA100 ; violet foncé), mais la résistance à l'EMA30 (violet clair) continue d'empêcher une véritable sortie de la tendance baissière. Source : xStation5 L'échec des négociations anéantit les espoirs d'un retour au statu quo La partie iranienne a accusé les États-Unis d'adopter une position « maximaliste » dans les négociations, le principal point de discorde restant la question de l'enrichissement de l'uranium. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, des progrès significatifs avaient été réalisés, mais les États-Unis auraient continué à modifier leurs conditions, ce qui a finalement conduit à l'échec des pourparlers. La nouvelle escalade des hostilités a fait grimper les cours du Brent au-delà de 100 $ (actuellement +7,5 % à 101 $). Le marché a connu un bref moment de répit en réaction à un article du New York Post suggérant que l’Iran envisageait de suspendre son programme nucléaire ; toutefois, les auteurs ont par la suite nuancé cet article, précisant qu’il s’appuyait sur la proposition de Vance plutôt que sur de nouveaux développements. Les contrats sur l’or et l’argent ont récupéré une partie de leurs pertes enregistrées en début de séance, mais la nouvelle flambée d’incertitude géopolitique a déclenché une fuite vers le dollar, comme on en voit souvent dans les manuels. Le risque d’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz accroît de manière symétrique le risque d’une pression soutenue sur les prix, ce qui pourrait à son tour contraindre la Fed à prendre des mesures plus hawkish. Néanmoins, le maintien des taux d’intérêt à des niveaux relativement élevés réduit l’attrait des matières premières par rapport à des actifs tels que les obligations, en particulier aux valorisations actuelles. La reprise de la hausse des cours du pétrole coïncide avec le regain d'intérêt pour le dollar. Toutefois, les gains limités enregistrés aujourd'hui par l'indice USDIDX laissent entrevoir une grande incertitude quant à l'avenir du conflit, suite à l'échec des négociations. Source : xStation5

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