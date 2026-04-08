Les Minutes de la Fed ne font pas bouger le dollar

Points clés Une position hawkish, mais dépassée : Le compte-rendu de mars a révélé que la Fed avait envisagé des hausses de taux en raison du prix élevé du pétrole, mais le cours actuel du brut à 90 dollars et la trêve avec l'Iran rendent ce scénario moins probable.

Le compte-rendu de mars a révélé que la Fed avait envisagé des en raison du prix élevé du pétrole, mais le cours actuel du brut à 90 dollars et la trêve avec l'Iran rendent ce scénario moins probable. Le piège de la stagflation : La Fed est paralysée par un « risque à double tranchant » : elle craint une inflation tenace due aux chocs énergétiques tout en mettant en garde contre le fait que la fragilité du marché du travail pourrait entraîner une flambée du chômage.

La Fed est paralysée par un « risque à double tranchant » : elle craint une inflation tenace due aux chocs énergétiques tout en mettant en garde contre le fait que la pourrait entraîner une flambée du chômage. « Indifférence » des marchés : Le dollar et les indices ont ignoré ce ton hawkish, les investisseurs ayant écarté les anciennes données de mars pour se concentrer plutôt sur la question de savoir si le cessez-le-feu de 14 jours dans le golfe Persique tiendra.

Le spectre du resserrement refait surface : « De nombreux » participants ont estimé que la persistance de prix élevés du pétrole pourrait entraîner une flambée de l’inflation, ce qui pourrait ensuite nécessiter des hausses de taux, tandis que « certains » ont proposé une description « à double sens » des décisions futures qui inclurait officiellement la possibilité d’un resserrement.

« De nombreux » participants ont estimé que la persistance de prix élevés du pétrole pourrait entraîner une flambée de l’inflation, ce qui pourrait ensuite nécessiter des hausses de taux, tandis que « certains » ont proposé une description « à double sens » des décisions futures qui inclurait officiellement la possibilité d’un resserrement. Risques asymétriques : Une « grande majorité » perçoit le risque d’une hausse de l’inflation tout en identifiant simultanément des risques pour l’emploi, ce qui pourrait théoriquement ouvrir la voie à un retour aux baisses de taux à l’avenir.

Une « grande majorité » perçoit le risque d’une hausse de l’inflation tout en identifiant simultanément des risques pour l’emploi, ce qui pourrait théoriquement ouvrir la voie à un retour aux baisses de taux à l’avenir. Fragilité du marché du travail : La Fed a utilisé un langage remarquablement direct, avertissant que dans un contexte de faible embauche, toute nouvelle baisse de la demande de main-d’œuvre pourrait entraîner une « forte augmentation » du chômage.

La Fed a utilisé un langage remarquablement direct, avertissant que dans un contexte de faible embauche, toute nouvelle baisse de la demande de main-d’œuvre pourrait entraîner une « forte augmentation » du chômage. Incertitude au Moyen-Orient : « La plupart » des membres ont estimé qu’il était trop tôt pour évaluer l’impact du conflit sur l’économie américaine, mais ils craignent qu’une guerre prolongée ne frappe si durement le marché du travail que des réductions d’effectifs pourraient s’avérer nécessaires.

« La plupart » des membres ont estimé qu’il était trop tôt pour évaluer l’impact du conflit sur l’économie américaine, mais ils craignent qu’une guerre prolongée ne frappe si durement le marché du travail que des réductions d’effectifs pourraient s’avérer nécessaires. Erreurs de prévision : Les services de la Fed ont supposé que les prix du pétrole et la baisse des marchés boursiers n’auraient « qu’un effet limité » sur l’économie, ce qui semble être une prévision trop optimiste compte tenu des prix des carburants en mars.

Les services de la Fed ont supposé que les prix du pétrole et la baisse des marchés boursiers n’auraient « qu’un effet limité » sur l’économie, ce qui semble être une prévision trop optimiste compte tenu des prix des carburants en mars. Risques liés au crédit privé : La Fed a noté une augmentation des demandes de rachat dans les fonds de crédit et des inquiétudes concernant l’exposition du secteur des logiciels aux perturbations liées à l’intelligence artificielle.

La Fed a noté une augmentation des demandes de rachat dans les fonds de crédit et des inquiétudes concernant l’exposition du secteur des logiciels aux perturbations liées à l’intelligence artificielle. Le piège du « feu croisé » de la Fed : Risques d’une inflation accrue face à une faiblesse potentielle du marché du travail. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés dans le contexte de la trêve actuelle ? Le procès-verbal montre que la Fed est clairement préoccupée par l’inflation. Cependant, la trêve actuelle (7 avril) et la chute du prix du pétrole à 90–95 dollars agissent comme un « coupe-circuit ». Si le prix du pétrole reste en dessous de 100 dollars, les arguments en faveur d’une hausse des taux disparaîtront probablement rapidement de l’ordre du jour, et l’attention du FOMC se recentrera sur le sauvetage d’un marché du travail en perte de vitesse. Le procès-verbal confirme que la Fed est actuellement « paralysée ». Le marché anticipe une probabilité inférieure à 50 % d’une baisse des taux, et compte tenu de l’incertitude actuelle, il y a de plus en plus de chances que la Fed décide que les taux d’intérêt se situent déjà au niveau approprié. Quel est le verdict final ? Un ton hawkish en théorie, mais « dépassé » dans la pratique. Bien que le procès-verbal laisse entrevoir des hausses, la trêve conclue aujourd’hui avec l’Iran signifie que les marchés vont probablement « ignorer » ce signal, se concentrant plutôt sur la question de savoir si la paix dans le golfe Persique tiendra pendant les deux prochaines semaines. Si la trêve s’effondre, le scénario de hausse décrit dans le procès-verbal deviendra le thème dominant du marché. En réponse, nous n’observons pratiquement aucun mouvement majeur sur l’EURUSD ou les indices américains. Le compte-rendu d’aujourd’hui rend compte des discussions d’une réunion qui s’est tenue après le début de la guerre en Iran, mais avant que l’escalade majeure ne se produise, ce qui rendait la situation difficile à évaluer à ce moment-là. Néanmoins, la communication a pris un ton plus hawkish, et le compte-rendu indique une position encore plus hawkish. Bien que des mentions de hausses aient été incluses, il convient de noter que de graves problèmes sur le marché du travail pourraient simultanément conduire à des baisses. La Fed semble bien positionnée, mais le risque de stagflation augmente. Le principal dilemme de la Fed est un « piège à double tranchant » : D'une part, l'inflation énergétique (le prix du pétrole s'est établi en moyenne autour de 100 dollars en mars) incite les partisans d'une politique restrictive à relever les taux afin d'éviter un dérapage des anticipations d'inflation. D'autre part, le marché du travail s'affaiblit. La Fed note que la croissance de l'emploi se concentre dans quelques secteurs seulement (par exemple, la santé), rendant le reste de l'économie vulnérable à un ralentissement soudain. D'une part, l'(le prix du pétrole s'est établi en moyenne autour de 100 dollars en mars) incite les partisans d'une politique restrictive à relever les taux afin d'éviter un dérapage des anticipations d'inflation. D'autre part, le. La Fed note que la croissance de l'emploi se concentre dans quelques secteurs seulement (par exemple, la santé), rendant le reste de l'économie vulnérable à un ralentissement soudain.

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