Biens de consommation LULU (Lululemon Athletica) -19% : Les actions ont chuté après des résultats mitigés et une révision significative des prévisions annuelles, entraînant plusieurs déclassements de la part de Wall Street. Le chiffre d'affaires du T2 de 2,525 milliards de dollars (+6,5 % d'une année sur l'autre, +6 % en devise constante) est légèrement inférieur aux attentes. La société a abaissé ses prévisions de BPA pour l'année à 12,77-12,97 dollars, contre 14,58-14,78 dollars précédemment, et prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel entre 10,85 et 11 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 11,15 à 11,3 milliards de dollars. Technologie AMD (Advanced Micro Devices) -6% : En baisse, tout comme NVDA, alors que l'annonce d'une commande record de 10 milliards de dollars de puces IA par AVGO pour un nouveau client a pesé sur le sentiment du marché.

NX ( Quanex Building Products) -22% : Après des résultats mitigés pour le T3 (le BPA a manqué les attentes, les revenus les ont dépassées), la société a réduit ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025 à 1,82 milliard de dollars, contre 1,84-1,86 milliards de dollars précédemment (estimation : 1,85 milliard de dollars), et a abaissé ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2025 à 235 millions de dollars, contre 270-280 millions de dollars. Santé PHR (Phreesia) -8% : Après que les revenus du T2 et l'EBITDA ajusté ont tous deux dépassé le consensus, la direction a réitéré ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026 et n'a augmenté l'objectif d'EBITDA ajusté que d'environ 2 millions de dollars par rapport au consensus ce trimestre. La société a également annoncé avoir conclu un accord pour acquérir AccessOne. Services ABM (ABM Industries) -6% : Après que le BPA ajusté du T3 de 0,82 dollar a manqué le consensus de 0,95 dollar, la société a indiqué qu'elle s'attendait à se situer vers l'extrémité inférieure de sa fourchette de BPA ajusté pour l'exercice de 3,65-3,80 dollars et de sa fourchette de marge d'EBITDA ajusté de 6,3 %-6,5 %, reflétant principalement des dépenses d'intérêts plus élevées que prévu et les dynamiques de marge mentionnées précédemment. Finance BEN (Franklin Resources) -3% : A publié des données mensuelles sur les actifs sous gestion (AUM) pendant la nuit, rapportant des actifs sous gestion préliminaires de 1 640 milliards de dollars à fin août 2025, contre 1 620 milliards de dollars à fin juillet 2025. Les AUM de ce mois-ci reflètent l'impact positif des marchés, partiellement compensé par des sorties nettes à long terme préliminaires de 3 milliards de dollars, incluant le financement d'un mandat de revenu fixe de 6 milliards de dollars. Les sorties nettes à long terme préliminaires incluent également 7 milliards de dollars de sorties nettes à long terme chez Western Asset Management.

IBKR (Interactive Brokers) -5% : Faiblesse générale sur les bourses et les courtiers, SCHW étant également en baisse. Énergie CEG (Constellation Energy) -3% : Faiblesse générale dans les services publics d'électricité, avec GEV, VST, TLN, OKLO et LEU également en baisse.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."